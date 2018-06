Erst hieb Heinz Oskar Vetter in seiner Eigenschaft als Gewerkschaftsvorsitzender vor einer Massenversammlung in Dortmund kräftig auf den Putz; dann versicherte er am Vorabend des Mannheimer Parteitages in seiner Eigenschaft als Mitglied des SPD-Gewerkschaftsrates, es sei alles nicht so gemeint gewesen: Um die Koalitionsregierung nicht zu gefährden, wollen sich die Gewerkschaften notfalls auch mit einer Reform der Mitbestimmung zufriedengeben, die ihre Maximalforderungen nicht erfüllt.