Von Joachim Nawrocki

Berlin‚ im November

Mitte Dezember wird es eine ungewöhnliche Party in einem ungewöhnlichen Gebäude geben. Wie ein verwunschenes Schloß liegt der 500-Zimmer-Bau mitten in Berlin, das ehemalige preußische Kammergericht. Deutsche kommen fast so schwer durch seine Pforten wie Dornröschens Prinz durch die Dornenhecke. Eines der wenigen benutzten Zimmer ist ein Party-Raum, eingerichtet wie ein britisches Unteroffizierskasino: in der Ecke ein halbrunder Bar-Tresen, einfache Stühle und Tische, altmodische Wandlampen, Plakate mit kurzbehemdeten Mädchen, die für Frachtflüge der British Airways werben. Aber auch Aeroflot-Plakate hängen an der Wand, natürlich ganz unfrivol, mit Iljuschin-Maschinen und Ansichtskartenbildern aus der Sowjetunion.

In drei Wochen werden hier Amerikaner, Rusren, Engländer und Franzosen das 30jährige Bestehen der Luftsicherheitszentrale feiern. Am 30. November 1945 nämlich haben sich die Mitglieder des Alliierten Luftfahrtdirektorats über die Einrichtung der drei Luftkorridore von Berlin nach Hamburg, Bückeburg und Frankfurt am Main geeinigt, und unmittelbar darauf wurde zur Überwachung der Flüge in den Korridoren das Berlin Air Safety Center (Base) eingerichtet. Es ist heute das einzige funktionierende Organ des Alliierten Kontrollrats, in dem alle vier Siegermächte mitarbeiten.

Es herrscht eine gespenstische Atmosphäre in dem großen Haus, in dem nur noch 20 Räume benutzt werden. Lange Flure, breite Treppen, Verhandlungssäle, Sitzungszimmer und Amtsstuben – nirgends ein Laut. Man meint den Staub rieseln zu hören, der mittlerweile zentimeterdick auf Holztäfelungen, Richterpodesten und Jugendstillampen liegt. Reinigungs- und Malerkolonnen waren zuletzt im Frühjahr 1970 am Werk, als sie einen Teil des Gebäudes für die Verhandlungen der vier Mächte über Berlin herrichteten. Der große Sitzungssaal, in dem die Außenminister im Juni 1972 das Berlin-Abkommen unterzeichneten, wird heute nur noch benutzt, wenn Missionschefs und Konsuln der Alliierten Kommandantur ihre Beglaubigungsschreiben übergeben.

Das Deckengemälde mit dem Erzengel Gabriel ist noch unverblichen. Die Führerbüste auf dem Kamin, die dem Präsidenten des Volksgerichtshofs, Roland Freisler, zur Dekoration seiner Tribunale gedient hatte, fehlt natürlich. In diesem Saal veranstaltete Freisler die Schauprozesse, gegen die Widerstandskämpfer vom 20. Juli 1944. (Normalerweise tagte der Volksgerichtshof in einem Haus an der Bellevuestraße). Die meisten der zum Tode verurteilten Angeklagten wurden in der Strafanstalt Plötzensee hingerichtet, das heute eine Gedenkstätte ist. Niemand aber gedenkt derer, die im Kammergericht erschossen oder aufgehängt wurden. In einem Hof sind bis heute die Einschüsse der Hinrichtungskommandos an den Wänden zu sehen. Und in einem anderen großen Sitzungssaal, einem Anbau auf einem Hof, steckt noch immer der provisorische Galgen an der Wand, an dem, wie es heißt, 22 Widerstandskämpfer starben.

An den Westmächten lag es nicht, daß die nahezu leere Hülse des Alliierten Kontrollrats nach wie vor den deutschen Behörden vorenthalten wird. Vor einigen Jahren hatten die Amerikaner vorgeschlagen, an der Havel eine neue, vollklimatisierte Luftsicherheitszentrale mit Tanzbar und anderen Annehmlichkeiten zu bauen. Aber die Sowjets wollten an ihrem angestammten Platz bleiben, dem 1913 gebauten Kammergerichtsgebäude an der Elßholzstraße.