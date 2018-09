Inhalt Seite 1 — Ohne Nährwert Seite 2 Auf einer Seite lesen

Von Felix Rexhausen

Neulich erzählt mir ein älterer Kunde, der wohl nach und nach schon bei einem Dutzend Zeitungen angestellt war, aber nicht photographiert, und jetzt beim Rundfunk ist und außerdem für die Volkshochschule tätig ist, der erzählt mir irgendwas von seinem Neffen und sagt: „Der ist auf dem Weg, ein Fußballstar zu werden – ist ein großes As in der Jugendmannschaft bei Borussia Aachen.“

Er sagte das völlig sicher, als verstünde er was davon, so daß ich fast nicht nachfragen wollte und erstmal nur sagte: „In Aachen?“ Er nickte, und dieser Junge wohne da bei seinen Eltern. Ich: „Ach so, dann ist er wohl bei Alemannia Aachen, nicht schlecht.“ „Kann sein“, sagte er, „aber gibt es nicht auch einen bekannten Borussia? Oder ist der woanders?“

Ich habe mir nichts anmerken lassen und nur gesagt: „Ja, Mönchen-Gladbach“, so als fände ich nichts dabei. Aber innerlich habe ich den Kopf geschüttelt und mich gefragt: Wo leben so Leute eigentlich? Ich bin auch keiner, der dauernd die Sportzeitungen liest, aber man ist doch auf dem laufenden, hat eben die Augen offen. Und als Mann, und dann als Reporter – vielleicht kein Wunder, daß er öfter den Betrieb gewechselt hat.

Dachte ich so, und da hat er wohl doch was gemerkt und gefragt: „Ah, Sie kennen sich da gut aus?“ Ich: „Nicht besonders, nur was normal ist.“ Das konnte ich mir dann doch nicht verkneifen.

Er war einen Moment still und dann erklärte er mir, die Gegend von Aachen wäre ja eigentlich „nicht alemannisch“, und war dann bei Karl dem Großen. Aber da hielt ich ihm auch sowieso schon den Spiegel hin.

Dieser Mann hat zweifellos was „auf dem Kasten“, wie man so sagt. Aber eben derart eingesponnen in lauter abgelegene Sachen, daß alles irgendwie dünn und blaß ist, ohne Saft und Kraft. Das ist überhaupt bei allen diesen Leuten, die meine Frau und ich als „Tibetaner“ bezeichnen, ungefähr so: Man fragt sich auch, worüber die sich eigentlich miteinander unterhalten. Sie können doch nicht dauernd großartige sogenannte Probleme wälzen und sich Fremdwörter an den Kopf werfen oder unverständlichen Kunstkram durchkauen und ob Karl der Große nun „nicht alemannisch“ war oder doch.