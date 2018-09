Inhalt Seite 1 — TUI will Kartellamt trotzen Seite 2 Auf einer Seite lesen

Deutschlands größte Reisefirma, die Touristik Union International (TUI), wird ihre gegenwärtig laufende Auseinandersetzung mit dem Bundeskartellamt, wenn nötig, bis vor den Bundesgerichtshof bringen. Mit dieser deutlichen Feststellung unterstrich TUI-Vorstandssprecher Paul Lepach auf der Jahrespressekonferenz des Unternehmens in Hannover, daß sich seine Firma zu Unrecht von den Berliner Kartellwächtern verfolgt glaubt.

In Berlin, und nicht nur dort, ist man dagegen der Meinung, die TUI (Jahresumsatz 1974/75: 1,46 Milliarden Mark, Gesamtzahl der Reiseteilnehmer aller sieben Tochterfirmen: fast zwei Millionen Personen), sei „ein marktbeherrschendes Unternehmen“. Sie habe mit Hilfe ihrer Marktposition beispielsweise im Fall von Ischia versucht, durch gezielte Niedrigpreise einen kleineren Veranstalter vom Markt zu drängen. (Siehe auch ZEIT Nr. 13 vom 21. 3. 1975 „Werden die kleinen Veranstalter von den großen erdrückt?“)

Auch der Vertriebsweg der TUI, so Lepach, verstoße, im Gegensatz zur Auffassung des Kartellamts, keineswegs gegen bestehende Gesetze. Es sei das gute Recht der Touristik Union, ihren Verkaufsagenturen zu untersagen, Reisen der beiden Konkurrenten Gut und Neckermann zu vertreiben, da diese selbst über schlagkräftige Verkaufsorganisationen verfügten.

So werden also die Gerichte in diesem Streit das letzte Wort haben, freilich wird es voraussichtlich Jahre dauern, bis es dazu kommt.

Erfreulicher für die TUI stellt sich dagegen das abgelaufene Reisejahr dar. Der Umsatz stieg um 17 Prozent, die Zahl der Reiseteilnehmer um 7,2 Prozent. Den größten Anteil an diesen Erfolgen hat der Flugtourismus, er allein verzeichnete einen Zuwachs von 13 Prozent, mehr als 1,2 Millionen Touristen buchten TUI-Flugreisen. Fast 200 000 Urlauber verbrachten ihren Urlaub in einer Ferienwohnung, 19 000 Passagiere entschieden sich für das TUI-Kreuzfahrtenprogramm.

Mit Bedauern registriert man in Hannover, daß es der TUI an einem attraktiven Kreuzfahrtschiff mangelt. Die „Doric“ (Ex-„Hanseatic“), die man für drei Jahre unter Vertrag genommen hatte, wurde von der Reederei, unter Inkaufnahme einer Konventionalstrafe, kurzfristig nach Amerika abgezogen, die „Maxim Gorki“ (Ex-„Hamburg“) schnappte Konkurrent Neckermann weg. Einstweilen kreuzt die griechische „Atlas“ als Lückenbüßer über die Meere; auf lange Sicht hofft die TUI gemeinsam mit Hapag-Lloyd „eine neue Lösung finden zu können“.

Sorgenkind Nummer eins sind die Bahnpauschalreisen. Ihr Abwärtstrend hielt an: Der Rückgang betrug 3 Prozent oder 15 000 Teilnehmer. Immerhin steht der TUI-Riese aber noch mit einem kräftigen Bein im Bahngeschäft, nämlich mit 540 000 Reisenden im abgelaufenen Jahr.