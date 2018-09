Anna Seghers, am 19. November 1900 als Netty Reiling, einzige Tochter eines Antiquitätenhändlers in Mainz geboren, wurde in Ost-Berlin fünfundsiebzig Jahre alt. Die Frau, die 1924 an der Universität Heidelberg mit einer Arbeit über „Jude und Judentum im Werke Rembrandts“ promoviert wurde und die seit einem halben Jahrhundert, seit der Veröffentlichung ihrer Erzählung „Grubetsch“ (1927) in der „Frankfurter Zeitung“, unter dem Pseudonym Anna Seghers schreibt, wird in Ost und West als Mutter-Figur der Literatur deutscher Sprache – wenn auch nicht überall verehrt, so doch geachtet. Was wichtiger und schöner ist: Ihre Bücher werden gelesen, hüben und drüben. Nicht mehr groß ist die Zahl der deutschen Schriftsteller, die in beiden Hälften des geteilten Landes so zu Hause sind wie die Mainzerin, die auch heute noch an der Spree reinstes Rheinländisch spricht und als einzige Autorin Ostdeutschlands den in Darmstadt vergebenen Georg-Büchner-Preis (1947) erhalten hat. Die Glückwünsche, die jetzt eintreffen, kennt Frau Seghers schon: Im Westen, wo der künstlerische Rang der harten, spröden, an Heinrich von Kleist geschulten Sprache ihrer frühen Romane und Erzählungen anerkannt ist, wird ihr ziemlich einmütig bescheinigt, daß ausgerechnet mit der Rückkehr aus dem mexikanischen Exil in die DDR, ein Land, das ihre sozialistischen Träume – weitgehend – verwirklicht, ein künstlerischer Bruch eingetreten, sprachliche und gestalterische Kraft geschwunden sei; im Osten wird alles gelobt, und das muß einer so kritischen Frau wie Anna Seghers auch suspekt sein.

Für einen halbwegs offenen Ton der von der Partei gegängelten literarischen Diskussion ihres Landes hat sich die weltläufige Autorin immer wieder eingesetzt und als Vorsitzende des Schriftstellerverbandes ihre Hand oft schützend über jüngere Kollegen gehalten, die das Schreiben auf der Parteilinie nicht so leicht mit der Forderung nach Wahrheit und Realismus vereinbaren konnten.

Zum fünfundsiebzigsten Geburtstag hat Anna Seghers sich und ihre Leser mit einer neuen Erzählung beschenkt, die im jüngsten Heft von „Sinn und Form“ veröffentlicht ist: „Steinzeit.“ Der Titel erinnert an den amerikanischen General, der Vietnam in die Steinzeit zurückbomben wollte. Ein junger Amerikaner, der in Vietnam das unbedenkliche Ausleben aller gewalttätigen Neigungen gelernt hat, findet nach der Heimkehr nicht zu den dort geltenden Moralvorstellungen zurück. Als Luftpirat erpreßt er eine große Sum-Anna Seghers, photographiert von Th. Höpker

me und flieht nach Kolumbien. Aber in der Einsamkeit der Urwälder, an der Seite seiner Frau Eliza, wird der Mann, der sich jetzt José Hernandez nennt, von der Erinnerung an sein früheres Leben verfolgt. Schließlich flieht er, weniger vor eingebildeten Verfolgern als vor sich selber und seinem früheren Ich, in die Berge, in deren toter grauer Steinwelt er abstürzt. In knapper Form variiert Anna Seghers hier die wichtigsten Themen ihres Werkes: Flucht und Verfolgung und die Aufgabe, mit der eigenen Vergangenheit zu leben. R. M.