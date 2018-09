Inhalt Seite 1 — Gesamtdeutsches Aha Seite 2 Auf einer Seite lesen

Der Bus ist nur halb besetzt. Ältere Ehepaare, Eltern mit Kindern, ein paar Alleinreisende – eine gemischte Gesellschaft. Die meisten freilich verbindet dasselbe Reisemotiv. Sie wollen die alte Heimat wiedersehen, Bekannte, Verwandte besuchen, den Kindern zeigen, wo sie selbst Kindheit und Jugend verbracht haben. Vier Tage lang, zum Alles-Inklusive-Preis von 378 Mark wollen sie sich erinnern, Gegenwart mit Vergangenheit vergleichen: „Mein Elternhaus haben sie ja abgerissen, aber die alte Schule steht noch, und der Tennisplatz ist auch noch immer an derselben Stelle.“ Ziel der Reise ist Mecklenburg, DDR.

Diese Gruppenreise ist ein Beispiel für die mehrtägigen Touren in den anderen Teil Deutschlands, die das Reiseunternehmen Gut veranstaltet. Sie führte, von mehreren norddeutschen Städten aus, über den Grenzübergang Schlutup bei Lübeck – der Aufenthalt dauert auf der Hinreise eine gute halbe Stunde, auf der Rückfahrt nur 15 Minuten, beide Male werden weder Gepäck noch Devisen kontrolliert – zunächst nach Wismar. In der ehemaligen Hansestadt, die vor allem wegen ihres wiederaufgebauten alten Marktes und des im Renaissance-Stil errichteten Fürstenhofs einen Besuch lohnt, schließt sich der Reiseleiter des staatlichen DDR-Reisebüros der Gruppe an. Auf der Weiterfahrt nach Bad Doberan, einem Kurort mit prächtigem gotischen Backstein-Münster, sorgt er für die erste Überraschung dieser Reise.

Ein Ehepaar will wissen, ob es allein, unabhängig von der Gruppe, nach Güstrow fahren kann, um Verwandte zu treffen. Der Reiseleiter erklärt, jeder könne sich frei bewegen. Das ist für die meisten Mitreisenden neu. Sie haben vorher nicht gewußt, daß so etwas als Folge des innerdeutschen Verkehrsvertrages möglich geworden ist. Seitdem, erklärt die Gut-Begleiterin später, können bundesdeutsche Touristen so lange in der DDR herumreisen, wie das Visum gültig ist. Für unsere Gruppe wurde es allerdings, entsprechend dem Reiseziel, auf die Bezirke Rostock und Schwerin beschränkt, in der Regel gilt es jedoch für die ganze DDR.

Die Information löst in der Gruppe einen gesamtdeutschen Aha-Effekt aus. Verkrampfte Unsicherheit verwandelt sich in gespannte Erwartung. Im Bus herrscht jetzt eine gelöste Stimmung. Sie wird gefördert durch die Erfahrung, daß sich auch das menschliche Klima seit einiger Zeit entspannt hat. Nirgendwo, weder an der Grenze noch im Hotel, noch bei den verschiedenen Reiseleitern findet sich jene funktionärshafte Attitüde, die früher so manches formelle und informelle Gespräch zu einem quasi-offiziösen Dialog machte.

Fester Standort auf dieser Reise in den Norden der DDR ist Rostock, mit seinem nach dem Kriege ausgebauten Überseehafen eine der wichtigsten Städte der DDR und alljährlich Gastgeber der Ostsee-Woche. Übernachtet wird im Hotel Warnow, direkt im Zentrum. Es gehört zur Kette der Interhotels, der derzeit 26, hauptsächlich für Touristen gedachte DDR-Hotels angeschlossen sind, darunter auch das bislang modernste Haus, das Hotel Neptun im Rostocker Seebad Warnemünde.

Das Interhotel Warnow ist, an westdeutschen Maßstäben gemessen, ein Mittelklasse-Hotel im neutralen internationalen Stil. Die raren Einzelzimmer haben Dusche und Toilette, die Doppelzimmer Bad mit Toilette. Für Einzelreisende kostet die Übernachtung 30 bis 35 Mark. Viele kleine Aufmerksamkeiten, die sich bei uns in vergleichbaren Hotels nicht oder nur teilweise finden, machen den Aufenthalt angenehm: Kostenloses Mineralwasser in einem Kühlschrank auf dem Flur, .Nähzeug, Wäschebeutel, im Bad Haken und Bügel für nasse Wäsche, Schuhputzzeug und kostenlose Stadtgespräche. (Telephonate in den Westen sind dagegen vergleichsweise teuer; die Anmeldung dauert zwischen zehn Minuten und mehr als zwei Stunden.)

Der Service im Hotel ist aufmerksam bis herzlich, Frühstück, Mittagessen und Abendbrot sind gut und mehr als reichlich. Bei den Mahlzeiten erweist sich die Zugehörigkeit zu einer Gruppe als nützlich. Da die Ostsee zu den beliebtesten Urlaubszielen der DDR gehört, bilden sich in der Hochsaison vor Restaurants und Cafés regelmäßig Schlangen; als Gruppentourist dagegen hat man seinen festen Platz.