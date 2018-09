Inhalt Seite 1 — Ruck nach rechts Seite 2 Auf einer Seite lesen

Bei den britischen Gewerkschaften verliert der militante Flügel an Einfluß

Bob Wright machte für seine Niederlage eine „bösartige Pressekampagne“ verantwortlich, die den Mitgliedern die Entscheidung darüber aus der Hand genommen habe, wer ihre Funktionäre sein sollten. „Manipulation durch die Medien“, beklagte sich auch Jimmy Reid und interpretierte seine Niederlage als „nichts anderes als einen Rückschlag für die Arbeiterklasse“.

Die beiden prominenten Vertreter des extrem linken Flügels im britischen Gewerkschaftslager attackierten die Fleet Street für die Einmischung in die Wahlen zum Vorstand der Amalgamated Union of Engineering Workers, der zweitgrößten Arbeiterorganisation Großbritanniens. Und in der Tat hatten Massenblätter wie der konservative Daily Express keine Mühe gescheut, die Kandidaten mit politischen Etiketten zu versehen und die leftwingers säuberlich von den moderates zu trennen. Was Wright und Reid aber eigentlich kritisierten, war das Instrument, das ihren beiden kaum bekannten Widersachern vom rechten Flügel zum Erfolg verhalf: die Abstimmung durch Briefwahl,

Das Ergebnis der Wahlen ist von beträchtlicher Bedeutung, die weit über die Amalgamated Union hinausreicht. Es verschafft den Rechten eine sichere Mehrheit in dem siebenköpfigen Führungsgremium dieser traditionell militanten Gewerkschaft, die zu einem erheblichen Teil Facharbeiter in den betrieblichen Schlüsselpositionen der metallverarbeitenden Industrie organisiert. Hugh Scanlon, der 62jährige marxistische Präsident der Gewerkschaft, verliert damit an Rückhalt im Vorstand. Er hatte Wright, der als sein Kronprinz galt, und Reid, einen Funktionär der kommunistischen Partei, ausdrücklich unterstützt. Ihre Niederlage bedeutet für ihn Autoritätsverlust als Sprecher der Gewerkschaft.

Das Ergebnis der Vorstandswahlen gibt den Kräften Auftrieb, welche die Briefwahl für Gewerkschaftsabstimmungen propagieren. An den Wahlen, in denen Wright und Reid einer Minderheit von etwa eins zu zwei unterlagen, nahmen 39 beziehungsweise 37 Prozent der Mitglieder teil. Das sonst übliche Verfahren, nämlich Abstimmung in Gewerkschaftsversammlungen, bringt meist nur eine Beteiligung von zehn Prozent. Bei der Wahl Scanlons waren es noch weniger. Die Briefwahl erscheint daher als ein geeignetes Mittel, um das Übergewicht der Aktivisten zu brechen, welche die Versammlungen besuchen. Sie kommt offenbar der Lethargie der großen Masse der Mitglieder sehr entgegen.

Die Regierung Wilson ist gegenüber der Briefwahl zwar positiv eingestellt, bleibt aber einstweilen in der Reserve. Ihrer Meinung nach muß die Initiative (einschließlich eventueller Finanzierungsgesuche) von den Gewerkschaften ausgehen. Der kommunistische Morning Star wittert aber bereits Unrat: „Der Drohung mit gesetzlich auferlegten Briefwahlen muß von der ganzen Labour-Bewegung Widerstand entgegengesetzt werden. Die Gewerkschaften müssen frei sein, ihre eigenen Verfahren zu bestimmen.“

Was der Regierung an dem Wahlergebnis gefällt, ist der Rechtsruck in einer wichtigen Gewerkschaft, die ihrer Antiinflationspolitik bisher die Unterstützung versagt hat. Sie erwartet nun, daß auch der 52köpfige nationale Ausschuß der Amalgamated Union seine feindselige Haltung gegenüber Lohnkontrollen aufgibt. Damit würde der Einfluß der Scanlon-Mannschaft weiter zurückgedrängt und die Gefahr verringert, daß die Regierung im Winter, wenn die Arbeitslosigkeit steigt und der Lebensstandard sinkt, von einer großen Gewerkschaft attackiert wird.