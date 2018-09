Inhalt Seite 1 — "Das Opfer an die Ruhr" Seite 2 Auf einer Seite lesen

Für sechs Milliarden Francs will Paris einen alten Wasserweg modernisieren

Die kommunistische L’Humanite witterte wieder einmal Verrat. Unter der Schlagzeile "Das Opfer an die Ruhr" schrieb das Parteiblatt: "Giscard d’Estaing bietet den Osten Frankreichs und vor allem das Elsaß der Gefräßigkeit der westdeutschen Konzerne an." Dabei hatten sich Politiker aus allen Lagern seit Jahren für das Projekt stark gemacht, dem der französische Präsident jetzt endlich seinen Segen gab: einen 230 Kilometer langen Kanal, der die Rhone mit dem Rhein und damit das Mittelmeer mit der Nordsee verbindet.

Unermüdlich antichambrierten die Befürworter des Rhein-Rhone-Kanals bei den Pariser Ministerien. Ihr gewichtigstes Argument: Wenn das Industriekombinat von Fos an der Rhone-Mündung nicht zur gigantischen Fehlinvestition werden soll, dann muß ein Absatzweg nach Mitteleuropa geschaffen werden. Während Rotterdam, die Ruhr und der Raum Frankfurt-Mannheim von der Rheinschiffahrt profitieren, ist die Rhone als Schiffahrtsweg bisher eine Sackgasse, die in der Saône südlich von Dijon endet. Zudem hat das südfranzösische Stahlkombinat Fos im Gegensatz zu Rotterdam oder der Ruhr keinen unmittelbaren Absatzmarkt. Die Bevölkerungsdichte seines Hinterlands ist vier- bis fünfmal geringer als in Holland oder in Nordrhein-Westfalen. Somit ist für Fos der Durchbruch zum Rhein lebenswichtig. Voll Neid blickten die Südfranzosen auf die Arbeiten am Main-Donau-Kanal, der bis 1982 die Verbindung zwischen Nordsee und Schwarzem Meer herstellen wird und damit einen neuen Weg für den Osthandel eröffnet.

Die Regional- und Lokalpolitiker zwischen Straßburg und Marseille waren, sich stets klar darüber, daß sie ohne Milliardensegen aus Paris nie ans Ziel kommen würden. So vergaßen sie ihr Parteibuch und schlossen sich in einer "heiligen Allianz", so das Magazin Le Point, zusammen. Die Front der Kanalbauer reichte vom Marseiller Stadtoberhaupt, dem Sozialisten Gaston Deferre, über den Algerienkämpfer und Lyoner Abgeordneten Jacques Soustelle bis zum Parlamentspräsidenten Edgar Faure. In Straßburg kämpften sogar der Alteuropäer und Oberbürgermeister Pierre Pflimlin und der Gaullisten-Generalsekretär André Bord einträchtig in der Kanal-Lobby, obwohl sie sonst einander spinnefeind sind.

Insgesamt 35mal in fünfzehn Jahren, so zählte das Magazin L’Express, versprachen Präsidenten, Regierungschefs und Minister feierlich den Baubeginn. Doch die Geldtasche blieb trotzdem stets zu. Und auch als sich Premierminister Jacques Chirac in diesem Frühjahr zum Kanal bekannte, blockten die Technokraten im Pariser Finanzministerium sofort ab: Sechs Milliarden Francs seien nicht aufzutreiben.

Gestritten wurde lange Jahre auch über die Trassenführung. Die Mehrzahl der Befürworter setzte sich für den Ausbau des bereits bestehenden Rhein-Rhone-Kanals ein, eines vorerst noch sehr bescheidenen Rinnsals für Schiffe bis maximal 300 Tonnen, das die Saône durch die burgundische Pforte mit Mühlhausen und dem Rhein verbindet.

Doch diese Pläne erregten in Lothringen Widerstand. In Metz und Nancy machte man sich für den Anschluß der Rhone an die kanalisierte Mosel stark, um der eigenen Industrie neue Impulse zu verschaffen. Elsaß und Burgund, so hieß es im strukturschwachen französischen Kohlenrevier, seien schon genug entwickelt. Die direkte Achse Rhein-Rhone bringe außerdem Holland und der Bundesrepublik mehr Vorteile als dem Rhonetal.