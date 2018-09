Inhalt Seite 1 — Im kalten Gepäckwagen Seite 2 Auf einer Seite lesen

Würzburg

Die Deutsche Bundesbahn hat in der vergangenen Woche Behinderte und Behindertenvertreter nach Würzburg zu einer Konferenz geladen. Thema: Die Benutzung der Bahn durch Behinderte. Daß auch Rollstuhlfahrer in eigener Sache anreisen könnten, hatte man offensichtlich nicht bedacht: Sie mußten sich über 35 Stufen quälen, um in den Konferenzsaal zu gelangen.

Allein im ersten Halbjahr 1974 registrierte die Bahn offiziell rund 28 000 Hilfeleistungen für Rollstuhlfahrer, 45 000 für Schwerbehinderte und rund 20 000 für Blinde. Die Bahn geht davon aus, daß unter rein kommerziellen Gesichtspunkten Verbesserungen für Schwerbehinderte nicht zu vertreten sind. Die Beförderung von Schwerbehinderten sei vielmehr dem sozialpolitischen Bereich zuzuordnen. Denn, so wird der Geschäftsführer der g-u-t-Reisen zitiert: „Im heutigen Massen- und Computerzeitalter ist alles, was aus der Norm fällt, was nicht ‚normal‘ ist, ein Handicap.“

Immerhin, die Bahn will künftig bei Neubauten und bei der Entwicklung neuer Fahrzeuge auch an die Behinderten denken. Was die Beförderung angeht, so verlangt die Bahn, daß ein Reisender selbständig fahren muß. Ist der Reisende Rollstuhlfahrer, muß ihn eine Person begleiten.

In der Praxis genießen Kriegsbehinderte und durch einen Arbeitsunfall Behinderte besondere Vergünstigungen, beispielsweise die kostenfreie Fahrt des Begleiters. Dies möchte die Bahn künftig allen Behinderten gewähren. Die Bundesregierung hat bereits einen entsprechenden Gesetzesvorschlag eingebracht. Doch die Vorlage ist vom Bundesrat abgelehnt worden. Ob die Bundesregierung das Gesetz dennoch im Bundestag einbringt, ist zweifelhaft. Da die sogenannten Zivilbehinderten, im Gegensatz zu den Kriegsopfern, keine Lobby haben, könnte der Entwurf sang- und klanglos verschwinden. Die Öffentlichkeit wird das kaum erregen.

Die Bahn selbst hat einen eisenbahngerechten Rollstuhl entwickeln lassen, dessen Konstruktion kein, dessen Finanzierung aber ein erhebliches Problem darstellt. Dieser eisenbahngerechte Rollstuhl wäre wesentlich schmaler als die bisher gebräuchlichen („Bundesbahn für Dünne“). An bestimmten Bahnhöfen soll ein Pool mit den passenden Rollstühlen eingerichtet werden.

Die Bahnhöfe sollen in Zukunft hindernisfrei zu erreichen sein, eine Annehmlichkeit, die nicht nur Rollstuhlfahrern, sondern allen Bahnkunden zugute kommt. Die entsprechenden Zugänge werden mit Bildzeichen, sogenannten Piktogrammen, gekennzeichnet. Gleiches gilt für rollstuhlgeeignete Fernsprechzellen, Toiletten (die Finanzierung soll der Bund übernehmen) und Parkplätze.