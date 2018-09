Nach dem Sicherheitsrats-Beschluß fühlt sich Jerusalem im Stich gelassen

Von Dietrich Strothmann

Abu Rodeis/Golan, im Dezember

Die "roten Linien" sind in Israel kein Gespenst, sondern, drohende Wirklichkeit. Die eine bezeichnet die äußerste Grenze der Devisenreserven; sie ist erreicht. Wenn die Amerikaner, die schon jetzt 20 Prozent des israelischen Haushalts decken, nicht mehr zahlten, dann stünde Jerusalem vor dem Bankrott. Die zweite "red line" gibt den gerade noch erträglichen Tiefst-Wasserstand des Genezareth-Sees an, des einzigen Wasserreservoirs im Lande; er wurde bereits unterschritten. Wenn es in den nächsten Tagen nicht stark regnet, droht Israel zu aller sonstigen Unbill auch noch Wassermangel.

Doch das sind gegenwärtig die geringsten Sorgen. Die Angst geht im Lande um, nun auch von den letzten, noch übriggebliebenen Freunden für Öl und gute Worte verkauft zu werden – von den Amerikanern vor allem. Israel fühlt sich im Stich gelassen, seit Washington dem Beschluß des Weltsicherheitsrates, das UN-Mandat auf den Golanhöhen zu verlängern, nur unter der Bedingung zugestimmt hat, daß an der nächsten Mittelost-Debatte dieses Gremiums im Januar auch die Palästinenser-Organisation beteiligt wird.

Noch ist unklar, wie die Regierung Rabin auf die UN-Resolution und auf Washingtons Druck reagieren wird. Absehbar sind freilich schon jetzt die Folgen einer Weigerung, dem Verhandlungsvotum Folge zu leisten: Amerikas Zahlungsstopp, Israels totale Isolierung, die Mobilisierung zum nächsten Waffengang.

Jerusalem selber bietet keinen Ausweg aus der Krise an. Sieben Stunden brauchte das Kabinett, um sich über die Antwort auf den UN-Beschluß einig zu werden. Es verkündete, als "typische jüdische Antwort", den beschleunigten Aufbau von vier neuen Wehrsiedlungen auf dem Golan. Die Minister mahnen die Bevölkerung, sparsamer zu sein, den Gürtel enger zu schnallen. Aber die israelische Moral ist nicht mehr intakt: Die Israelis leben weiter üppig auf Pump. So überspielen sie ihre Zweifel an der Kunst amerikanischer Entspannungsdiplomatie, ihre Zweifel auch an sich selber, an die fortdauernde Überlegenheit über die Araber.