Unter dem Jubel der Bevölkerung wurde am Donnerstag voriger Woche Juan Carlos I. als neuer spanischer König inthronisiert. Nur wenige Stunden später prügelten sich Polizei und Demonstranten vor dem Madrider Carabanchel-Gefängnis: Die innenpolitische Spannung hält unvermindert an; die noch verbotenen Oppositionsparteien wie die um ihre Privilegien fürchtenden Franquisten warten auf die ersten Entscheidungen des neuen Monarchen.

in wichtiger Beschluß wurde im Laufedes Dienstags gefaßt: Nach stundenlangen und heftigen Debatten nominierte der spanische Kronrat den ehemaligen stellvertretenden Ministerpräsidenten Torcuato Fernandez Miranda zum neuen Cortes-Präsidenten. Damit hat Juan Carlos die erste Machtprobe mit den Ultrarechten bestanden: Miranda gilt als gemäßigter Konservativer, der gerade wegen seiner Erfahrungen mit dem Franco-Regime jetzt für eine behutsame Öffnung eintritt.

Die Franquisten hatten darauf bestanden, den erzkonservativen Cortes-Vorsitzenden Alejandro Rodriguez de Valcarpel, dessen sechsjährige Amtzeit in der vorigen Woche abgelaufen war, in diesem Amte zu bestätigen. Nach der für die Opposition enttäuschenden Inthronisationsrede von Juan Carlos, in der die Worte „Demokratisierung“ und „freie Wahlen“ nicht vorkamen, konzentriert sich das allgemeine Interesse auf die beiden Fragen, wer den Cortes-Vorsitz übernimmt und wen Juan Carlos zum neuen Ministerpräsidenten ernennt.

Regierungschef Arias Navarro soll bereits am Wochenende seinen Rücktritt eingereicht haben. Laut Verfassung besitzt der Kronrat das Recht, dem Monarchen eine Vorschlagsliste mit drei Namen zu unterbreiten (die früher ganz nach Francos Wünschen zusammengestellt wurde). Als mögliche Kandidaten gelten nun Ex-Außenminister Castiella und ein Ex-Minister aus den vierziger Jahren, Gamero del Castillo – beide keire harten Franquisten, aber auch keine Liberalen.

Als erste Gruppe hat die katholische Kirche eindeutig Position bezogen. Der Erzbischof von Madrid, Enrique Tarancon, mahnte in der Inthronisations-Predigt, ein „Königreich ohne Unterdrückung“ zur „Lebensfreude aller“ zu errichten. Juan Carlos I., in der Uniform eines spanischen Generalkapitäns, hörte diese Mahnung ernst und unbewegt an. Offenbar hatte er. sie erwartet. Sein Wunsch, kein Tedeum zur Glorie der Monarchie zu hören, sondern in der Messe um Weisheit und Erleuchtung zu bitten, schien vielen Spaniern der erste Schritt zur behutsamen apertura zu sein.

Den Parteien freilich mißfällt die Vorsicht des Monarchen. Linke Gruppen setzen schon die Formel „Juan Carlos I. = Franco II.“ in Umlauf. Die beschränkte Amnestie zur Inthronisation, die nur 4000 von 15 000 Inhaftierten und höchstens ein Zehntel aller 2000 politischen Gefangenen umfaßt, die Beschlagnahme der regimekritischen Zeitschrift „Cambio 16“ und die Behinderung oppositioneller Politiker, sich gegenüber der Auslandspresse zu äußern, signalisieren für sie ein Nachgeben des Monarchen vor den Forderungen der Rechten. Marcelino Camacho, aus dem Gefängnis (wo er 14 Jahre verbrachte) entlassener Führer der verbotenen Arbeiter-Kommissionen, kündigte an, daß seine Organisation die Entlassung aller politischen Häftlinge erzwingen wolle.

Die gemäßigten Oppositions-Parteien halten sich zurück; bisher hat nur KP-Chef Carillo angekündigt, daß er – legal oder illegal – „sehr bald“ aus seinem Pariser Exil nach Spanien zurückkehren werde, um dort den „Kampf fortzusetzen“. Die anderen Parteien stehen vor der Schwierigkeit, bei anhaltendem Druck der Polizei und selbstherrlicher, weitgehend geduldeter Selbstjustiz extremer Rechtsgruppen ihre Organisation auf freie Wahlen vorzubereiten. Sie richten sich jetzt offenbar auf eine zweijährige Übergangszeit ein. Horst Bieber