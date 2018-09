Barrie Heath, 59, hatte einen schlechten Start. In seinem ersten Jahr als Vorsitzender der Gruppe Guest, Keen and Nettlefolds (GKN) wurde die stetige Gewinnsteigerung der letzten fünf Jahre jäh unterbrochen. 215 Millionen Mark netto verdiente der Konzern 1974 für seine 81 000 Aktionäre. In diesem Jahr werden es „erheblich weniger“ sein, denn die Rezession hat auch die Nummer 13 in der Rangliste der umsatzstärksten britischen Unternehmen nicht verschont. Seit den Anfängen von GKN vor über zweihundert Jahren war immer Stahl der Stoff, aus dem das Unternehmen sein Glück schmiedete.

Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde die Eisen- und Stahlerzeugung verstaatlicht, reprivatisiert und abermals verstaatlicht. GKN machte aus der Not eine Tugend und verlegte sich auf die Stahlverarbeitung. Die Automobil Industrie, der Maschinenbau und die Bauindustrie sind heute die wichtigsten Kunden des Konzerns, dessen Name auch beim britischen Publikum kaum bekannt ist. Kurbelwellen und Getriebe, Schrauben und Nägel, Baustahl und Spritzgußmaschinen, Schweißgeräte und Aluminiumguß sind in den Augen des Endverbrauchers keine attraktiven Produkte.

Obwohl der Konzern mit Sitz in Birmingham schon heute jedes dritte Pfund im Ausland verdient, bemüht sich GKN-Chef Heath, die direkte Präsenz im Ausland noch zu vergrößern. Was die Beteiligung an Fichtel & Sachs für GKN so begehrenswert macht, ist die Komplettierung des Programms und der direkte Zugang zur Automobilindustrie auf dem Kontinent. Heath will die Wege dorthin verbreitern, weil der Automobilbau auf der Insel schrumpft. kr