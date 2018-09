Von Karl-Heinz Janßen

So tief gesunken war der amerikanische Geheimdienst noch nie: Nur vierzehn Prozent aller Amerikaner hatten bei der letzten Gallup-Umfrage noch eine hohe Meinung von der CIA. Die jüngsten Enthüllungen einer Senatskommission über Mordkomplotte gegen ausländische Staatsmänner und über die "destabilisierenden Maßnahmen" vor und nach der Amtsübernahme des chilenischen Präsidenten Salvador Allende haben den Ruf der Organisation ebenso ruiniert wie zuvor der Untersuchungsbericht der Rockefeller-Kommission über illegale Praktiken innerhalb Amerikas. Es sind die Nachwehen von Watergate, die nun am Selbstbewußtsein der Amerikaner zerren. Der Kongreß, seit dem Skandal um Nixon wild entschlossen, die Machtvollkommenheit des Präsidenten und seiner Ratgeber einzuschränken, hat sich freilich erst reichlich spät auf seine Kontrollpflichten gegenüber den Geheimdiensten besonnen.

Vor Watergate war die CIA für das Parlament nahezu tabu. Nur Journalisten stocherten hin und wieder in dem Morast, in dem schillernde Agentenstories blühen. Aber auch die Presse huldigte dem CIA-Mythos, wie er seit den Tagen des Geheimdienstchefs Allen Dulles mit staatlicher Förderung und zum Ruhme Amerikas weltweit gepflegt wurde. Der scheidende CIA-Direktor William Colby hält die zerfetzte Fahne noch immer aufrecht: "Wir haben den besten Geheimdienst der Welt!"

Für den reinen Nachrichtendienst stimmt dies sicherlich immer noch. Ohne die hervorragenden Detailkenntnisse über die sowjetische Rüstung, die auch den zuständigen Kongreßausschüssen mitgeteilt wurden, hätte es die amerikanische Regierung niemals wagen können, sich auf die Gespräche mit Moskau über eine Begrenzung der strategischen Waffen einzulassen. In ihren Vorhersagen über die Absichten des Gegners haben die CIA-Agenten überraschend oft richtig getippt; zum Beispiel erkannten sie in den vierziger Jahren, als der Westen einen russischen Angriffskrieg befürchtete, frühzeitig Stalins Abneigung gegen außenpolitische Risiken. Ein Ruhmesblatt bleibt für die CIA ihre ungeschminkte, illusionslose Berichterstattung über Vietnam – es steht auf einem anderen Blatt, daß Politiker und Militärs, verblendet durch Wunschdenken und Vorurteile, die Wahrheit nicht hören wollten. Weitere Glanzstücke der Spionage und der Spionage-Abwehr: der Erwerb von Chruschtschows Geheimrede vor dem 20. Parteitag, die Abwerbung des KGB-Obersten Runge, der ein Spionagenetz in der Bundesrepublik leitete, und die Lähmung des militärischen Geheimdienstes der Sowjets nach dem Überlaufen des Obersten Penkowskij.

Coup im Casino

In der großen Zeit der CIA sprach man in Washington auch gern von den erfolgreichen Geheimdienstoperationen, die – streng nach den Statuten – eigentlich nicht zu den Aufgaben des Nachrichtendienstes gehörten: die Rettung des Pfauenthrons und der Sturz des persischen Demagogen Mossadeqh; die Niederwerfung der philippinischen Hukhs, deren abergläubische Furcht vor Vampiren die CIA ausnutzte; die Invasion einer Emigrantenarmee in Guatemala (zu Nutz und Frommen der United Fruit Company); der Luftkrieg gegen die Kongo-Rebellen; der Privatkrieg von 35 000 Meo-Söldnern gegen die laotischen Kommunisten, die Wiederbewaffnung zersprengter, opiumschmuggelnder nationalchinesischer Soldaten im Norden Birmas – und nicht zu vergessen jener Coup im Spielcasino von Monte Carlo, wo sich CIA-Agenten eine Urinprobe des kränkelnden ägyptischen Königs Faruk besorgten.

Nicht einmal die schweren Niederlagen – der U-2-Zwischenfall über der Sowjetunion, die mißglückte Invasion in der kubanischen Schweinebucht – minderten das Renommee der CIA, weder im eigenen Volk noch bei den Verbündeten. Der Kongreß, wenn er überhaupt etwas erfuhr, gab sich mit nachträglichen Informationen über die Untergrundtätigkeit im Ausland zufrieden. Niemand ahnte etwas von dem Abgrund an Verantwortungslosigkeit, Unmoral und Illegalität, in den die Nation nun blickt.