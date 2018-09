Inhalt Seite 1 — Wie reisen die anderen? Seite 2 Auf einer Seite lesen

Die Bundesbürger, das hat die OECD erst kürzlich festgestellt, sind trotz Rezession und Krise zur Reisenation Nummer eins in der Welt aufgestiegen. Sie geben inzwischen bei Reisen ins Ausland mehr Geld aus als die bislang führenden Amerikaner.

Und wie sieht es bei unseren Nachbarn aus? In der vergangenen Woche legte der Studienkreis für Tourismus zu dieser Frage vier Untersuchungen aus Österreich, Schweden, Großbritannien und der Schweiz vor, die zu sehr aufschlußreichen Feststellungen kommen.

Die Schweden, davon hatte man schon gehört, werden am stärksten vom Reiseleben gepackt: 82 Prozent der Bevölkerung machten 1974 eine Reise mit mindestens vier Übernachtungen. Aber auch die Schweizer können eine überdurchschnittliche Reiseintensität vorweisen: Sie ag 1974 bei 68,4 Prozent. Gegenüber dem Vorjahr bedeutet das sogar einen Rückgang von einem Prozent. Auch die Engländer lassen sich offenbar durch ihre wirtschaftlicher. Schwierigkeiten nicht die Reiselust verderben: Hier unternahmen 1974 rund 62 Prozent der Bevölkerung mindestens eine Urlaubsreise, der Rückgang hielt sich mit einem Prozent (gegenüber dem Vorjahr) in Grenzen. Freilich verbringen die meisten Engländer ihren Urlaub im eigenen Lande, nur 47 Procent der Urlauber fuhren ins Ausland gegenüber 49 Prozent im Jahre 1973). In Schweden liegt der Anteil der Auslandseisenden auch nicht besonders hoch, er beträgt 45 Prozent, von den Schweizer Urlaubern verbrachten dagegen 52 Prozent ihre Sommerferien im Ausland, von den Bundesbürgern noch mehr, nämlich 58 Prozent.

Liegt die Reiseintensität in der Bundesrepublik, europäisch gesehen, im guten Mittelfeld (52,5 Prozent der erwachsenen Bevölkerung unternahmen 1974 mindestens eine Reise), so schneiden die österlicher vergleichsweise schlecht ab. Der österreichischen Untersuchung liegen zwar andere Kriterien zugrunde, immerhin, soviel steht fest: Nur 33 Prozent aller Österreicher fuhren 1974 in die Sommer-Ferien, 53 Prozent davon ins Ausland, vornehmlich in die Mittelmeerstaaten 41 Prozent), während das deutschsprachige Ausland mit sieben Prozent fast am Ende der Beliebtheitsskala rangiert. Die Bundesbürger vergelten solche Abstinenz nicht, für sie liegt Österreich als Reiseziel nach wie vor an erster Stelle.

Von den Schweden ist nur bekannt, daß 18 Prozent der Urlauber in andere skandinavische Länder verreisen und 27 Prozent außerhalb Skandinaviens ihre Ferien verbringen. Bei den Engländern weiß man schon Genaueres: Die populärsten Auslandsreiseziele sind das spanische Festland und die Kanarischen Inseln (25 Prozent), Frankreich (10 Prozent) und Mallorca (9 Prozent), in die Bundesrepublik zog es dagegen nur vier Prozent der englischen Touristen.

Die Schweizer, die erstaunlicherweise von ihrem im Ausland so hochgeschätzten Lande selbst verhältnismäßig wenig halten (siehe oben), bevorzugen in erster Linie Italien als Auslandsziel, es folgen Frankreich, Spanien, Österreich und auf Platz fünf die Bundesrepublik.

Große Übereinstimmung herrscht quer durch Europa bei der Wahl der Urlaubsverkehrsmittel. 61 Prozent der schwedischen Urlauber bedienten sich 1974 des Pkw, von den Engländern waren es sogar 69 Prozent, von den Schweizern 60 Prozent und von den Österreichern 67 Prozent, von den, Deutschen nur 58,5 Prozent.