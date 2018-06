Der Szene haftet auf den ersten Blick nichts Außergewöhnliches an: Zwei Dutzend Studenten, die den handelsrechtlichen Ausführungen eines Jura-Professors lauschen, Zwischenfragen stellen, um Erläuterungen bitten, die graphische Darstellung eines Problems an der Wandtafel verfolgen – das könnte sich an jeder Universität, in Tübingen oder Bochum, in Hamburg oder München genauso zutragen.