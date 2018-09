Inhalt Seite 1 — Jagd auf die Prämie Seite 2 Auf einer Seite lesen

In diesen Tagen ist es wieder soweit. Rund zwölf Millionen Bundesbürger rüsten sich zur großen Prämienjagd. Durch Einzahlungen ihrer Sparbeiträge auf ein Bausparkonto machen sie noch kurz vor Jahresende ihren Anspruch auf die gesamte Jahresprämie geltend. Doch was in den vergangenen Jahren zum Volkssport gedieh, entwickelt sich in diesen Wochen zum Trauma der Bausparkassen.

Viele Sparer wissen nicht, was sie machen sollen. Die Neuregelung der staatlichen Förderung, die das ganze System übersichtlicher und einfacher gestalten sollte, führte zu kräftiger Verwirrung. Diskussionen und Äußerungen prominenter Bankiers über den Sinn staatlicher Sparzugaben haben bei vielen den Eindruck erweckt, die Sparförderung sei dem Bonner Rotstift zum Opfer gefallen. Andere rätseln, ob sie überhaupt noch etwas vom Staat erhalten.

Prämienvergünstigungen für 1975 bekommt nur noch, wer 1974 als Alleinstehender nicht mehr als 24 000 Mark (Verheiratete 48 000 Mark) versteuern mußte. Was aber heißt „zu versteuerndes Einkommen“? „Lassen Sie sich nicht bluffen,“ rät die Hamburger Iduna-Gruppe, „tatsächlich gibt es Prämien noch bei Bruttoeinkommen von über 60 000 Mark.“ (Siehe Tabelle). Zu den genannten Einkommensgrenzen müssen nämlich noch Sonderausgaben, Werbungskosten und Freibeträge addiert werden. „Wer Lohnsteuern zahlt,“ so die Experten der Landesbausparkasse Münster/Düsseldorf, „bekommt in der Regel auch die Prämie.“

Problematischer wird es, wo zur Einkommensteuer gebeten wird. Wer zuviel verdient, kann die Sparleistungen zwar weiterhin als Sonderausgaben absetzen, eine Alternative, die häufig auch für Lohnsteuerpflichtige attraktiver ist als die Prämie. Doch ist der Steuerabzug nur dann sinnvoll, wenn die dafür gesetzlich vorgeschriebenen Höchstbeträge nicht durch diverse Versicherungsbeiträge gefüllt sind.

Eine Hilfestellung bietet die nebenstehende Tabelle der Kreissparkasse Aachen. Das Institut erleichtert die Orientierung vor allem dadurch, daß dem Bruttoeinkommen das „zu versteuernde Einkommen“ gegenübergestellt wird. Die Differenz zwischen beiden enthält allerdings nur die jedem Arbeitnehmer üblicherweise zustehenden Steuerabzüge, ohne höhere Werbungskosten oder Abschreibungen. Im Einzelfall können die Bruttoeinkommen deshalb sogar weit über den angegebenen Daten liegen, ohne daß der Prämienanspruch verfällt.

Gefahren der Neuregelung wittern die Bausparexperten von Wüstenrot. Die prämienbegünstigten Sparbeiträge, die einst je nach Anzahl der Kinder differierten, sind einheitlich auf 800 Mark für Ledige und 1600 Mark für Verheiratete festgelegt. Dabei spielt die Anzahl der Kinder keine Rolle. Aus Unwissenheit – so befürchten die Bausparkassen – könnten Sparer mit Kindern in diesem Jahr wieder weniger einzahlen und somit einen Teil ihrer Prämie verschenken.

Die Attraktivität des Bausparens ist trotz der Probleme erhalten. Zwar erzielt der Kunde in der Ansparphase lediglich drei Prozent Zinsen. Dafür erwirbt er einen Rechtsanspruch auf ein unkündbares Darlehen mit dem vorteilhaften Zins von nur fünf Prozent.