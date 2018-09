Inhalt Seite 1 — Arbeiten und Gebirge Seite 2 Auf einer Seite lesen

Von Hans Daiber

Wird eine Erzählung nach sieben Umarbeitungen in vierzig Jahren immer besser? Man kann eine solche Arbeit betrachten wie ein Tourist die Venus von Milo: Det isse also? So schön isse doch gar nich! Hatse überhaupt Hand und Fuß? Tatsächlich ist dieser Text nicht makellos –

Ludwig Hohl: „Bergfahrt“; Suhrkamp Verlag, Frankfurt, 1975; 99 S., 18,– DM.

In den ersten drei Kapiteln uneinsichtige Tempuswechsel, bisweilen logisch Schiefes und Gestelztes, letzteres aber vom Gravitätischen, das zugestanden werden muß, schwer zu trennen. Also gut: Perfektion nicht erreicht. Den kleinen Achtlosigkeiten steht aber große Bewußtheit gegenüber, bis ins Komma: „... so verendete er, rasch.“

Eindrucksvolle Naturbeschreibungen, vor allem zehn Zeilen über die Stille einer Bergnacht (Seite 19). Wie es Hehl gelang, Stille zu beschreiben oder zu umschreiben, gehört in die Mustersammlung für Wortarbeiter. Stellenweise ist er Büchners „Lenz“ nahe, man könnte einige Abschnitte austauschen, doch dann wieder Abgleiten ins Durchschnittliche, sogar Ungenaue. Das gibt es bei Büchner nicht, und schon gar keine pseudopoetischen, genaugenommen resignativen Unsäglichkeiten: „unsäglich Zartes“, „unsägliche Anstrengungen“, „das Unsägliche kommt zustande durch eine Spur von Nebeln in den Niederungen

Hohl kennt, liebt das Gebirge. „Ich hatte vor Jahren eine Vision der Aiguille Doran – des Berges, der mir seither noch viele Visionen gab, jenes wunderbaren Berges der Westalpen, plattig, aus grauem und schwarzgrünem Granit, überhängend ...“ So steht es in den Philosophismen von –

Ludwig Hohl: „Nuancen und Details“; BS 438, Suhrkamp, Frankfurt, 1975; 141 S., 9,80 DM.