Terroristen haben 1975 an vielen Orten der Welt zugeschlagen. Ihre Methoden haben sich im Vergleich zu früheren Jahren gewandelt: Flugzeuge werden nicht mehr entführt, doch dafür immer häufiger gleich dutzendweise Geiseln genommen. Beliebte Angriffsziele sind Botschafts- und Konsulatsgebäude und neuerdings Konferenzstätten und Eisenbahnzüge. Deutlich wurde die Existenz einer „Internationale der Terroristen“, die ihre Mitglieder mit Waffen und Sprengstoff, mit Geld und falschen Pässen, mit Schlupfwinkeln und Agitationsmaterial ausstattet oder sogar Anschläge gemeinsam plant und ausführt. Eine der Schlüsselfiguren schoß sich den Weg frei, als sie im Sommer in Paris von Sicherheitsbeamten gestellt wurde: der Venezolaner Carlos Martinez alias Ilich Ramirez Sanchez, welcher Querverbindungen zu den Palästinensern, den Kubanern, den baskischen Separatisten, der japanischen „Roten Armee“ und der Baader-Meinhof-Gruppe unterhielt. Auch in den ersten Spekulationen über den Anschlag auf die Opec-Konferenz in Wien taucht sein Name wieder auf.

Die Jahresübersicht läßt verschiedene Schwerpunkte des Terrorismus erkennen: immer noch den Nahen Osten, Teile Lateinamerikas und mehrere Länder Westeuropas.

Westeuropa

Berlin: Mitglieder der „Bewegung 2. Juni“ entführen am 27. Februar Berlins CDU-Vorsitzenden Peter Lorenz. Er wird am 5. März freigelassen, nachdem fünf Terroristen aus Haftanstalten der Bundesrepublik freigelassen und in den Süd-Jemen ausgeflogen worden sind. Bis zum Herbst sind zwölf mutmaßliche Entführer verhaftet, zwei werden noch gesucht.

Stockholm: Sechs Terroristen besetzen am 24. April die bundesdeutsche Botschaft in Stockholm und fordern die Freilassung von 26 Häftlingen der Baader-Meinhof-Gruppe. Bonn bleibt hart. Zwei Geiseln werden ermordet, die Botschaft wird in die Luft gesprengt. Neun Geiseln entgehen nur knapp dem Tode; von den Terroristen kommen zwei ums Leben.

Beilen/Amsterdam: Sechs Ambonesen, Mitglieder der südmolukkischen Minderheit in Holland, kapern am 2. Dezember einen Zug mit etwa 50 Personen. Drei Geiseln werden erschossen. Zwei Tage später stürmen sieben Ambonesen das indonesische Generalkonsulat in Amsterdam und setzen 25 Geiseln fest. Die Zugpiraten geben nach 290 Stunden auf, die Terroristen in Amsterdam nach 361 Stunden.

Frankreich war Schauplatz verschiedener Terroranschläge. Im Januar scheitert in Paris ein palästinensisches Panzerfaust-Attentat gegen eine israelische Verkehrsmaschine. Die Terroristen erzwingen freien Abflug nach Beirut. – Im Sommer verüben ehemalige Angehörige der Eingeborenen-Hilfstruppen Frankreichs im Algerienkrieg, die „Harkis“, Anschläge (Geiselnahmen, Überfälle), um auf ihre Notlage aufmerksam zu machen. – Im August nehmen korsische Autonomisten vier marokkanische Arbeiter als Geiseln fest. Die Polizei greift ein, zwei Beamte werden getötet. – Viele, meist unblutige Bombenanschläge gehen zu Lasten der korsischen und bretonischen Autonomisten und kleiner links- oder rechtsradikaler Gruppen. – Am 13. Juni wird der Chefredakteur der Nachrichtenagentur AFP, Cabanes, bei einem Sprengstoffanschlag tödlich verletzt. Wahrscheinlich galt die Bombe dem gleichnamigen Chefredakteur einer bestreikten Zeitung.