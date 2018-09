Inhalt Seite 1 — Abschied vom „Tropen-Mohr“ Seite 2 Auf einer Seite lesen

Hamburg

Zu Hamburg gehören nicht nur der Hafen, die Reeperbahn, der Michel und neuerdings „die Szene“; zu den Institutionen, die der Hansestadt zu Weltruf verhelfen, zählt auch das Tropeninstitut mit seinem Krankenhaus, dessen Chef, Professor Mohr, jetzt 65 wurde und – so will es das Gesetz – in den Ruhestand gehen muß.

Daß die Tropenmedizin gerade in Hamburg gedeihen konnte, ist nicht dem Zufall zu verdanken, eher der Not. Die Cholera-Epidemie von 1892 hatte das transatlantische Passagiergeschäft, das die Hamburger Reeder vor allem mit den Auswanderern machten, dem Abgrund nahe gebracht. Als größter Hafen des deutschen Reiches schickte sich die Hansestadt damals gerade an, vom kaiserlichen Ehrgeiz zu profitieren, der die deutsche Handelsflotte als Nummer eins auf den Weltmeeren segeln sehen wollte. Die Stadt blühte, ihr Handel weitete sich aus und ihre Zukunftsaussichten schienen unbegrenzt. Erst die aus den Tropen eingeschleppte Cholera machte den Hamburgern wieder deutlich, daß der Drang in die weite Welt auch seine Gefahren hatte.

Kein geringerer als Robert Koch mußte damals kommen, der Entdecker des Tuberkulosebakteriums und des Cholera-Erregers, um die Seuche bekämpfen zu helfen. Anschließend ließ sich die Bürgerschaft von ihm beim Aufbau des ersten hafenärztlichen Dienstes beraten – zur Betreuung „innerlich kranker“ Seeleute und der im Kolonialdienst eingesetzten Beamten, die sich in Hamburg einschifften. Daraus entstand im Jahre 1900 das Tropeninstitut, von dessen Gründer Bernhard Nocht – er hatte die Tropen als Marinearzt kennengelernt und war ein Mitarbeiter Robert Kochs – die welterfahrenen Hamburger der älteren Generation noch heute wie von einem alten Bekannten sprechen.

Unterdessen gibt es auch in Tübingen, Bonn und Berlin tropenärztliche Untersuchungsstationen, aber die Popularität der Hamburger Klinik haben sie noch nicht erreicht. Wenn heute auf der ganzen Welt Leute leben, die beim Namen Hamburgs zuerst an den roten Backsteinbau denken, oberhalb der Landungsbrücken über dem Hafen gelegen, so ist das vor allem auch das Verdienst von Professor Werner Mohr. Wer je bei ihm auf dem Töpfchen gesessen hat und Leber, Darm, Niere und Blase auf „Tropentauglichkeit“ untersuchen ließ, der schwört auf den „Tropen-Mohr“. Zu seinen Anhängern gehören Diplomaten und Journalisten und Gastarbeiter, aber auch Würdenträger aus den tropischen und subtropischen Ländern.

Dabei ist Werner Mohr das Gegenteil von einem polyglotten Modearzt. Er stammt aus einer traditionsreichen Arztfamilie – sein Ururgroßvater war der schwäbische Arzt und Dichter Justinus Kerner –, übernahm 1949 die Leitung des schwer zerstörten Tropenkrankenhauses und empfand es als seine wichtigste Aufgabe, der deutschen Tropenmedizin nach dem Zweiten Weltkrieg wieder Ansehen zu verschaffen. Heute erfüllt es ihn mit Stolz, wenn der Leiter der „London School of Tropical Medicine“ ihm sagt, so ein modernes Haus hätten die Engländer nicht.

Über sich selber und seine Erfolge fällt dem „Tropen-Mohr“ sonst wenig ein. Der 65jährige, der jetzt nolens volens in den Ruhestand tritt, bleibt der großen Schar seiner Patienten wohl eher deshalb in Erinnerung, weil er dem öffentlichen Bild des im Dienst am Kranken reich gewordenen Chefarztes so gar nicht entspricht. Sein Sprechzimmer in der Klinik ähnelt vielmehr der Dachstube eines Doktor Spitzweg: Papiere, Akten, Zeitschriften und Mitbringsel aus aller Herren Länder türmen sich auf Schreibtisch, Bücherregal und Fenstersimsen. Auf dem Boden steht ein Karton mit Karteikarten von Patienten, die er vor dem Krieg behandelt hat. Sie wegzuwerfen hat er verboten. Er kann sich immer noch an die Menschen und Schicksale erinnern, die in dem Karton archiviert sind, und will die Kartei mit in den Ruhestand nehmen. Seine Patienten rühmen an ihm, daß ihn weder Zeit noch Geld noch Ansehen eines Menschen interessieren, wenn ein Kranker zu ihm kommt. Andere finden, daß sein menschlicher Einsatz fast schon einen weltfremden Eindruck macht.