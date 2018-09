Die Europäische Gemeinschaft bietet nur selten Anlaß zum Lachen. Ein Eurokrat hat jetzt dafür gesorgt, daß sie zumindest zum Objekt des Lächelns wird. In seinem Buch

Brüsseler Machenschaften. Dem Euro-Clan auf der Spur; Nomos Verlagsgesellschaft, Baden-Baden 1975; 205 S., 18,80 DM,

zeichnet Marcell von Donat auf amüsante Weise die wenig amüsanten Brüsseler Irrwege zu Entscheidungen (oder besser zu Unterlassungen), die verkrusteten Innereien einer riesigen Verwaltungs-Maschinerie und nicht zuletzt das frustrierte Heer der Euro-Beamten.

Der Autor hat sich mit weniger beschieden als die meisten Gemeinschafts-Advokaten und vermittelt dennoch mehr, nämlich einen sehr originell geschriebenen Einblick in die Kommissionsarbeit, in den Zirkel der ständigen Vertreter und das Klausurgehabe der Ministerräte. Damit erfüllt er einen doppelten Zweck: Einmal bietet er einen Führer durch den Irrgarten der EG, der endlich das erklärt, was selbst vielen Einheits-Idealisten noch immer ein Geheimnis ist; zum anderen sorgt er mit einem Schuß Satire dafür, daß hinter dem Vorhang vieler Sonntagsreden auch einmal die Banalitäten des europäischen Alltags sichtbar werden.

Wie immer ist auch diese ironische Betrachtung aus einem Anflug von Resignation geboren. „... um die Gemeinschaft lieben zu können, müssen wir sie erst verloren haben.“ Wen trifft die Schuld, wer zieht die Bremsen in Europa? Marcell von Donat muß die Frage offenlassen und sich darauf beschränken, festzustellen: „... die Tat, sozusagen die Untat ist ja eigentlich die Nicht-Tat. Europa wird nicht. Wer sind die Untäter?“ Zumindest eine Antwort bietet sich nach der Lektüre dieser kritischen Selbstbespiegelung der Brüsseler Szene an: Die Untaten werden. gewiß nicht von den vielbescholtenen Eurokraten allein begangen. Dieter Buhl