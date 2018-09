Inhalt Seite 1 — Genügend Zündstoff Seite 2 Auf einer Seite lesen

Sonderschichten ausgenommen, stehen dem Bundestag bis zur Sommerpause lediglich 16 Sitzungswochen zur Verfügung. Dann wird es nur noch kurze Ferien und einen langen Wahlkampfendspurt geben. Aus diesem Grund wollen sich das Parlament und zumal die beiden Regierungsfraktionen beeilen, wenn sich der Vorhang am kommenden Montag wieder hebt. Schon in der nächsten Woche soll das Jugendarbeitsschutzgesetz verabschiedet werden, das von der SPD als „großer Schritt auf dem Weg zur Humanisierung der Arbeitswelt“ gefeiert wird. Was sicherlich stimmt. Aber so nützlich die gesetzlichen Schutzvorkehrungen sein mögen, so trist sind die Umstände, die den parlamentarischen Auftakt begleiten. Denn immer mehr Jugendliche, die nun vor Überforderung und Überbeanspruchung bewahrt werden sollen, würden viel darum geben, wenn sie überhaupt gefordert und beansprucht würden und an der Arbeitswelt teilhaben könnten.

Der Mitbestimmungskompromiß und die neue Neufassung des Paragraphen 218 sollen noch vor Ostern über die Hürden gebracht werden. Auch die Ausschußberatungen über die Bodenrechtsreform nähern sich dem Abschluß. Ebenso stehen die Änderung des Arzneimittelrechts, das neue Wasserabgabengesetz, die Reform der Berufsausbildung und die Vereinfachung des Anerkennungsverfahrens für Wehrdienstverweigerer auf der Tagesordnung.

Ist der Mitbestimmungskompromiß kein strittiges Thema mehr, so wird das Stichwort „Abtreibung“ im Bundestag noch einmal zu alten Fronten führen. Beim Bodenrecht stehen sich Koalition und Opposition in Sachen Planungswertausgleich nach wie vor unversöhnlich gegenüber. Auch bei der Berufsbildung gibt es noch manche Streitpunkte, besonders bei der sogenannten Finanzierungsumlage. Ebensowenig kann sich die Union mit den beabsichtigten Erleichterungen für die Wehrdienstverweigerer befreunden. Und außenpolitisch wird die Ratifizierung der deutsch-polnischen Vereinbarungen im Vordergrund stehen – wobei es im Bundesrat zum endgültigen Schwur kommt.

Ohnehin verspricht die EinStimmenmehrheit der CDU/CSU in der Ländervertretung, für neuen Zündstoff zu sorgen. Die Bodenrechtsreform ist zustimmungspflichtig. Da könnte der Planungswertausgleich auf der Strecke bleiben. Beim Wasserabgabengesetz geht es unter anderem um Kompetenzfragen. Und bei der Berufsbildungsreform wie bei der Anerkennung der Wehrdienstverweigerer streiten sich die Juristen noch, ob die beiden Vorhaben der ausdrücklichen Billigung durch den Bundesrat bedürfen. Unter diesen Umständen sind dem sozialliberalen Bündnis noch einige Nagel- und Nervenproben gewiß.

Zeichnen sich die „Informationen“ des innerdeutschen Ministeriums, wie der Titel des Mitteilungsblattes aus dem Hause Egon Frankes lautet, im allgemeinen durch viele nützliche und nüchtern aufbereitete Neuigkeiten aus der DDR aus, so hat sich jetzt ein Beckmesser an die Arbeit gemacht. Nicht ohne schadenfrohen Untertan rechnet er an Hand des jüngsten Reichsbahn-Kursbuches vor, daß die Züge im anderen Teil Deutschlands besonders langsam fahren: zum Beispiel der Ost-West-Expreß zwischen Moskau und Paris, der in der DDR nur eine Durchschnittsgeschwindigkeit von 55,9 Stundenkilometern erreiche und damit weit unter dem Tempo auf den Streckenabschnitten außerhalb der DDR bleibt. Als „bezeichnend“ wird das Exempel einer 1846 zwischen Bernburg und Köthen in Betrieb genommenen Eisenbahnlinie vorgeführt. Benötigten die Züge für die rund 20 Kilometer lange Strecke damals eine halbe Stunde, so heute zwischen 31 und 43 Minuten. Doch wem nützt das alles? Und vor allem: auch hierzulande soll es Strecken geben, die früher schon schneller oder zumindest ebenso rasch bewältigt wurden.

