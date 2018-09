Noch sind Hotels und Pisten in den Alpenländern randvoll, doch das gefürchtete „Januarloch“ zu stopfen, wird auch dieses Jahr nicht leichtfallen. Und das, obgleich Orte und Regionen sich in günstigen Sonderleistungen gegenseitig überbieten. Die Schweiz beispielsweise gibt eine Zusammenstellung aller Januar-Skipauschalen heraus, die 6 bis 7 Hotelübernachtungen (mit unterschiedlichem Komfort und Verpflegungsmodus), außerdem Skipaß und Skischule beinhalten.

Manche Orte bieten „div. Sonderleistungen“, worunter etwa ein Fondue-Abend, Folkloredarbietungen oder einmalige Ausflüge zu verstehen sind. Weitaus nützlicher freilich ist der freie Eintritt ins Hallenbad oder Eislaufstadion. Die Preise liegen (mit Halbpension) zwischen 260 und 530 sfr.

Vorteilhafte Pauschalarrangements sind jedoch nicht auf den Januar beschränkt: Beim Schweizer Verkehrsbüro (6 Frankfurt, Kaiserstraße 23, Telephon [06 11] 23 60 61) sind auch Verzeichnisse über „Skipauschalen für die ganze Wintersaison 1975/76“ und „preiswerte Langlauf- und Skiwanderpauschalen“ erhältlich.

Wer genauere Informationen über seinen Zielort haben möchte, kann noch eine weitere Publikation anfordern: „Winterpauschalarrangements in der Schweiz“.

Außer Neuerungen werden darin zusätzliche Informationen über Preisnachlässe für Nichtskifahrer, die Länge der geräumten Wanderwege und „Kinderhütedienste“ geboten. Sie sind nach Regionen gebündelt: Graubünden/Ostschweiz – Liechtenstein – Kanton Zürich und Nordwestschweiz / Zentralschweiz / Bernerland / Jura-Neuenburg-Freiburg-Genferseegebiet-Tessin / Wallis. Immer mehr Orte schließen übrigens auch die bislang benachteiligten Bewohner von Ferienapartments und Privatzimmern in die pauschalen Vergünstigungen ein.

Die wichtigste Information für Skiläufer, ganz gleich, ob sie nun einzeln oder in Gruppen anreisen: Das Schweizer Seilbahnabonnement, das bisher bei einem Preis von 60 sfr, 20 Prozent Ermäßigung auf 1000 Liftanlagen im ganzen Land gewährte, ist erweitert worden. Künftig kann man daneben auch ein Abo zum Preis von 100 sfr kaufen und sich dafür eine 25prozentige Ermäßigung einhandeln – und das mit drei Jahren Gültigkeit.

Auch an die schmalen Budgets junger Leute hat das Verkehrsbüro bei seiner Fleißarbeit gedacht: Eine Zusammenstellung über „Wintersportarrangements für junge Leute“ verzeichnet all jene Institute und Privatschulen, die über Ostern leere Zimmer mit Feriengästen füllen möchten, oft ist auch Sprachunterricht im Preis enthalten. Das Winterprogramm des Schweizer Reiseveranstalters für junge Leute, Jugi-Tours, enthält Angebote für Skilanglauflager in der Nordostschweiz oder Skiferien in Adelboden und Grindelwald. Die Preise bewegen sich zwischen 165 und 190 sfr für 7 Tage.

B. v. J.