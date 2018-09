Der Ruf nach dem Kartellamt ist en vogue. Wo es die soziale Marktwirtschaft allein nicht mehr tut, werden die Berliner Wächter immer häufiger zu Hilfe gerufen. Nachdem in der Vergangenheit vor allem Bauunternehmer, Bierbrauer und Zementfabrikanten mittels schmerzhafter Geldbußen an die Gesetze unserer Wirtschaftsordnung erinnert wurden, sollen nun auf Grund von Beschwerden einiger Mitbewerber auch Deutschlands größtem Touristik-Unternehmen, der TUI (Scharnow, Touropa, Transeuropa, Dr. Tigges, Airtours, Hummel und Twen Tours), Kartellamts-Aufpasser ins Haus geschickt werden.

Während die TUI speziell auf ihre Vertriebswege untersucht wird, will Tjaereborg das Augenmerk auf die Einkaufsmethoden der Konkurrenz lenken. Als zur Sommersaison 1974 Tjaereborg, die deutsche Tochtergesellschaft des dänischen „Reisepastors“ Krogager, auf den Markt drängte, ließ deren Geschäftsführer Jiri G. Srail am Geschäftssitz der GmbH in Düsseldorf schon nach wenigen Monaten verlauten: „Einigen Hoteliers im Mittelmeer-Raum wurde von deutschen Veranstaltern gedroht, die Verträge zu kündigen, falls sie weiterhin unsere Gäste unterbringen.“ Noch konkreter war die Beschuldigung: „Zum Teil arbeitet man bei der TUI wohl mit erheblichen Verlusten, nur um im Einzelfall sagen zu können, Tjaereborg sei gar nicht so billig!“

Dieser erste Schlagabtausch verlief jedoch im Sande. In der TUI-Zentrale in Hannover wurde dementiert, und der Newcomer aus Skandinavien unterließ den eigentlich logischen Schritt, sich an das Bundeskartellamt zu wenden.

Die nächste Runde wurde dann im Sommer 1975 eingeläutet. Tjaereborg-Chef Srail drohte vor der Presse, er habe nun genügend Beweise gegen zwei Konkurrenten (Neckermann und Transeuropa), die versucht hätten, sein Unternehmen mit unlauteren Mitteln vom Markt zu drängen. Wenn diese ihre Methoden nicht änderten, bliebe nun endgültig nur noch der Weg nach Berlin.

Doch bis heute haben sich alle Drohungen nur als mehr oder weniger publicityträchtige Luftballons erwiesen. Obwohl Stall nach wie vor beklagt: „Die Pressionen gehen weiter“, hat er sich zum Jahreswechsel noch schnell eine neue Taktik einfallen lassen. In Anspielung auf die von Ischia-Reisedienst (Vorwurf: TUI-Tochter Touropa versucht durch Preisunterbietung Ischia-Urlauber abzuwerben) und dem Gewerkschaftsunternehmen Gut (Vorwurf: Das Vertriebssystem der Till ist mit der Wirtschaftsordnung der Bundesrepublik nicht vereinbar) beim Kartellamt eingereichten Beschwerden, tönt er: „It is so good, to beat a dead horse!“

Sprüche wie dieser kommen dem smarten Porschefahrer und Pfeifenraucher Srail mit Leichtigkeit aus dem Mund. Der 34jährige ist gebürtiger Tscheche und Besitzer zweier Pässe, eines belgischen und eines amerikanischen. Nach dem Wirtschaftsstudium in den USA und einem Job bei der Unternehmensberatung McKinsey ging er zu Neckermanns Urlaubstochter NUR, wo er jedoch bald wieder ausschied. Seit dem Sommer 1974 leitet er die Geschäftsführung der deutschen Tjaereborg GmbH.

Srail („Ich habe einen Hang zum Snobismus!“) behauptete einmal von sich selbst, von Touristik keine Ahnung zu haben, und zählt sich zu der Mini-Garde der Supermanager, die heute Reisen verkaufen und morgen mit gleichem Erfolg ein Stahlwerk, leiten können. Bevor er jedoch an die Hochöfen eilt, will er sein Unternehmen noch schnell an die dritte Position des Urlaubsmarktes liften (bislang zählt der Billiganbieter aus dem Norden noch nicht einmal zu den „Top Ten“ unter den Reiseveranstaltern).