Von Karl Morgenstern

Bei uns kann jeder segeln. Bei uns ist nicht der Geldbeutel entscheidend. Nur für die Segelei muß man sich begeistern können.“ Rolf Schmidt, der Vorsitzende der traditionsreichen Segelkameradschaft „Das Wappen von Bremen“, dem eigenartigsten deutschen Seglerverein, den es gibt und der sich mit hanseatischem Understatement dagegen wehrt, ein Verein genannt zu werden, hätte auch sagen können: „Man muß sich für die Hochseesegelei begeistern können.“ Dann wäre alles im rechten Lot gewesen.

De facto unterscheidet sich diese Segelkameradschaft mit ihren alles in allem 480 Mitgliedern, die über den ganzen Globus verteilt sind, allerdings tatsächlich erheblich von allen herkömmlichen und üblichen Klubs. Sie ist eine Gemeinschaft von engagierten Seglern, die dem Nachwuchs das Seesegeln beibringen wollen und deren beste Skipper Pionierarbeit mit ihren berühmt gewordenen Langzeitfahrten in die entlegensten Gewässer geleistet haben. Melchert Sparenborg, ein bremischer Kaufmann einerseits, ein erfahrener Skipper andererseits, bringt es auf den einfachen Nenner: „Wir haben keinen eigenen Hafen und kein eigenes Bootshaus. Wir sind überall nur Gäste und im übrigen ein großer ‚Ausbildungsverein‘.“ Immerhin profitieren die renommierten Klubs im Norden Deutschlands in starkem Maße von dieser Segelkameradschaft: Viele junge Hochseesegler finden auf dem Umweg über diese Gemeinschaft den Weg in die Vereine. Von Hans Beilken, Deutschlands vielleicht erfahrenstem Hochseesegler – selbstverständlich auch Mitglied der Segelkameradschaft –, stammt das Wort: „Die Organisation und Planung ihrer Arbeit prädestiniert die Segelkameradschaft geradezu für die Förderung und Gewinnung von Nachwuchs im Segeln.“ Sein nicht minder renommierter Bruder, Bernd Beilken, dessen Erfolge als Skipper im Admiral’s Cup für Schlagzeilen gesorgt haben, sagt es so: „Wem erst einmal auf den langen Törns der Segelkameradschaft Seebeine gewachsen sind, der kommt nicht mehr davon los. Der findet später auch den Weg zur Privatsegelei.“

Alle Mittel, die Mäzene und „Alte Herren“ aufbringen, werden letzten Endes in hochseetüchtige Schiffe gesteckt, mit denen man Wochen- und monatelang Nordmeer- und Weltreisen durchführen kann. Mit ihren berühmt gewordenen Hochsee-Jachten waren die Mannen von der Segelkameradschaft schon vor Island und Spitzbergen und – selbst vor Grönland. Was Ulrich. Deutschländer 1939 mit der „Arktur II“ nicht gelang, als er an der Eisgrenze umkehren mußte, und was der berühmte amerikanische Hochseesegler William Washburn Nutting, der 1924 von Norwegen bis zur kleinen Hafenstadt Julianehaab an der Westküste Grönlands gelangte und der auf der Weiterfahrt nach Westen verscholl, mit dem Leben bezahlen mußte, das schafften 1973 die Wikinger unserer Zeit, die Männer von der 16,54 Meter langen, 1967 für 350 000 Mark gebauten „Wappen von Bremen“. Der Hamburger Diplom-Ingenieur und Hochseesegler aus Passion, der 36jährige Götz-Anders Nietsch, und seine Crew wagten 1973 – nach dreijähriger Planung und Vorbereitung – und gewannen. Keiner der zehn Mann an Bord der „Wappen vor. Bremen“ wird dieses beispiellose Grönland-Abenteuer je vergessen; Seitdem sind die Segler der Segelkameradschaft gleichen Namens auch jenseits der deutschen Grenzen bekannt und, jedenfalls in Seeseglerkreisen, populär.

Doch nicht einmal die „Wappen von Bremen“, das Flaggschiff der Segelkameradschaft, die 1955 gebaute „Roland von Bremen“, einst als „Diana II“ erfolgreich, 17,82 Meter lang, mit zehn Kojen versehen, und die „Schlüssel von Bremen“ – früher hieß sie einmal „Christine“ –, 1971 gebaut, 12,65 Meter lang und mit sieben Kojen unter Deck, fahren alle Tage ins Nordmeer, auch wenn’s dort im Sommer am schönsten und die Segelei am attraktivsten ist. Die Männer der „Bremer Urlaubsreederei“, wie die deutschen Hochseesegler die bremischen und bremisch eingefärbten Gefährten mit einer Mischung aus Neid und Respekt gern nennen, zieht’s genauso gern in wärmere Gefilde.

Just derzeit ist die „Wappen von Bremen“ wieder auf einer ihrer spektakulären Weltreisen. Das attraktive Abenteuer, exakt geplant, systematisch vorbereitet und im übrigen beliebt, begann bereits Mitte Oktober. Es wird bis Ende Mai 1976 dauern. Acht Etappen lang werden 67 deutsche Segler zwischen Europa und Amerika, zwischen Las Palmas und Martinique, zwischen den Bermudas und den Azoren zu Hause sein. 16 000 Seemeilen lang wird dieser Törn sein. Zu Weihnachten kreuzte die dritte Crew durch die Antillen. Die zweite Mannschaft mußte die Jacht bis zum 20. Dezember nach Martinique segeln. Das sind rund 3600 Seemeilen. Und wie auf dieser Etappe Werner Hoffmann aus Neuss mitsegelt, so sind auf den anderen sieben Etappen noch ein gutes Dutzend stattlicher oder vermeintlicher Binnenländer an Bord, Seesegler aus Passion aus Essen und Düsseldorf, aus Stuttgart und aus Halle in Westfalen. „Und ein paar Hamburger haben wir auch an Bord. Es soll nämlich auch Hamburger mit Seebeinen geben“, grienen die Hanseaten von der Weser, die manchmal so tun, als ob sie die Langfahrten erfunden hätten. Einen Trost haben die Hamburger mindestens: Skipper Götz-Anders Nietsch beispielsweise, der nach Grönland segelte und heil zurück kam, ist einer der ihren. Mitglied der Segelkameradschaft ist er trotzdem. Wie viele prominente deutsche Segler, wie der Berliner Kadelbach und der Cuxhavener Kofahl. Und Rudolf Magg aus Kressbronn am Bodensee. Der Bäckermeister vom Bodensee war schon mit von der Partie, als Hans Beilken vor Neuseeland um den One Ton Cup segelte. Die Männer der Segelkameradschaft kommen auch aus dem Binnenland. Und es sind nicht die schlechtesten Blauwassersegler.

Skipper auf der letzten der acht Etappen von den Azoren nach Bremen vom 2. bis 23. Mai 1976 wird Melchert Sparenborg sein, ein bremischer Kaufmann, der für sich in Anspruch nehmen darf, zur kleinen Gilde der erfahrenen und prominenten Atlantik-Skipper zu gehören. Er hat einmal ein Abenteuer überstanden, das er keinem Segler und auch nicht seinem schlimmsten Feind je wünscht: Am 29 Mai 1959 ging Melchert Sparenborg auf einer Islandfahrt der alten „Roland von Bremen“, der einzigen deutschen Jacht übrigens, die bis heute das Transatlantik-Race – 1936 war’s, im Jahr der Olympischen Spiele – gewonnen hat, unweit der Färöer über Bord. Zwanzig Minuten lang trieb Melchert Sparenborg in der eiskalten See. Als kein Mensch mehr für ihn einen Pfifferling gegeben hätte, holten sie ihn beim dritten Manöver, fast steifgefroren, aus der See. Keine Minute länger hätte es sein dürfen. Vergessen wird er diese knappe halbe Stunde, die ihm wie eine Ewigkeit vorkam, nie in seinem Leben. In der warmen Karibik kann ihm dergleichen nicht widerfahren. Trotzdem spotten die Gefährten noch heute so manches Mal: „Melchert, zieh dich warm an“.

Das Prinzip der Segelkameradschaft hat sich bewährt: In den Wintermonaten, wenn andere große Jachten tatenlos aufgebockt sind, gehen die Schiffe der Segelkameradschaft auf große Fahrt – kreuz und quer über den Atlantik und meist mit Kurs in wärmere Gefilde. Dierk Cordes, seit Jahren einer der Organisatoren dieser Langzeitfahrten, auf dem diesjährigen 16 000-Seemeilen-Törn Skipper auf der siebten, 2500 Seemeilen langen Etappe von Nassau zu den Azoren, meint unverblümt: „Wir haben aus der Not eine Tugend gemacht, und diese Rechnung geht sogar auf. Es ist einfach besser, solche Jachten auch in der kalten Jahreszeit auszulasten.“ Der jetzige Törn ist bereits der vierte der „Wappen von Bremen“. Vom April bis zum Juli 1968 segelte das Schiff erstmals über den Atlantik und nahm am Ende sogar am berühmten Bermuda- und am schweren Atlantik-Race teil. 8000 Seemeilen lang war die Reise. Vom November 1971 bis zum Juli 1972 führte der Kurs über die Kanarischen Inseln nach Rio de Janeiro und schließlich in die Karibik und bis nach Boston. Auch dieser Törn – 22 000 Seemeilen lang – wurde mit dem Bermuda- und dem Transatlantik-Rennen gekrönt. Die letzte Reise vom November 1973 bis zum Mai 1974 war dagegen „nur“ 19 000 Seemeilen lang. Und immer ist’s das gleiche Prinzip: Alle drei bis vier Wochen werden die Crews irgendwo ausgetauscht. Denn kaum einer bringt aus beruflichen Gründen die Zeit auf, sieben oder acht Monate lang zu segeln. Es gibt noch ein zusätzliches Plus: Es kommen viele in den Genuß dieses einmaligen Abenteuers, von dem Dierk Cordes freimütig erklären kann: „Wer einmal dabei war, kann’s nie vergessen.“ Es muß nicht gerade Grönland sein. Im Winter tut’s Martinique auch.