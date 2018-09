Die Folgen der rigorosen Ölpreiserhöhung vor gut zwei Jahren sind nicht nur bei den Rechnungen der Heizölhändler und an den Zapfstellen der Tankstellen zu spüren; sie sind auch in der Statistik der Währungsreserven abzulesen. Drei der wichtigsten Öl-Lieferländer – Saudi-Arabien, der Iran und Venezuela – haben sich aus den Öleinnahmen erst einmal ein solides Dollar-Polster angelegt, so daß sie währungs- und handelspolitisch nicht mehr von der Hand in den Mund leben müssen. Die Kehrseite der Medaille zeigt sich bei Japan, das bei seiner Energieversorgung in sehr hohem Maße vom Öl abhängig ist.