Inhalt Seite 1 — Wer in Maos Glashaus sitzt Seite 2 Auf einer Seite lesen

Nach seinem Polen-Besuch sprach Herbert Wehner, SPD-Fraktionsvorsitzender im Bundestag, mit der ZEIT.

ZEIT: Welche Konsequenzen sehen Sie nach Ihren in Warschau gewonnenen Eindrücken voraus, falls die Polen-Verträge im Bundesrat scheitern?

Wehner: Das Vertrauen in die Vertragsfähigkeit der Bundesrepublik Deutschland würde in einem Lande, in dem ein solches Vertrauen für uns Deutsche unbeschreiblich wichtig ist, zerbrechen.

ZEIT: Gehen Sie nach den jünsten Äußerungen von Franz Josef Strauß im Deutschlandfunk davon aus, daß die Opposition die Verabschiedung der Verträge ermöglichen wird?

Wehner: Herr Strauß hat die ihm im Deutschlandfunk gestellte Frage sowohl mehrdeutig als auch partei-wahlkampftaktisch beantwortet. Diese Art der Behandlung einer erstrangigen Angelegenheit der auswärtigen Beziehungen unserer Bundesrepublik Deutschland entspricht nicht deren Rang. Die beiden Union-Parteischwestern, ihre Parlamentsmitglieder und die ihnen zuzurechnenden Kabinette der von CDU oder CSU gestellten Ministerpräsidenten müssen mit sich und ihren Pflichten gegenüber einer so empfindlichen Angelegenheit der auswärtigen Beziehungen unserer Bundesrepublik ins Reine kommen. Diesen Schritt aus dem Dunstkreis parteipolitischer Berechnungen kann ihnen niemand abrehmen. Im Interesse der auswärtigen Beziehungen ist zu wünschen, daß sie sich zu diesem Schritt fähig erweisen.

ZEIT: Die Union wirft Ihnen vor, Sie hätten sich in Warschau auf bösartige und gefährliche Weise mit Kommunisten gegen den innenpolitischen Gegner solidarisiert, Was sagen Sie zu diesem Vorwurf?

Wehner: Wer in Maos Glashaus sitzt, sollte nicht mit Steinen werfen. Die Delegation der Fraktion der SPD im deutschen Bundestag hat in Warschau lediglich die Vertrags-Vertrauenswürdigkeit der von ihr vertretenen Parlamentsfraktion und der von dieser mitgetragenen Bundesregierung dargestdlt. Die Parteizugehörigkeit der Vertragspartner unserer Bundesrepublik ist keine Angelegenheit, über die ich mich in Auseinandersetzungen über Zulässigkeit von Gesprächen mit ihnen einlasse.