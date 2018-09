Von Peter Demetz

Man lache nicht“ – das steht in goldenen Lettern über dem Tempel der deutschen Nationalliteratur. Wir wollen unsere Dichter eher gravitätisch als leichtbewegt (giocoso), eher apokalyptischen Plüschauges ins Chaos starrend als uns heiter zuzwinkernd. Wir sprechen gedankenlos vom „Höllengelächter“ und ahnen doch von ferne, daß wirkliche Freiheit nirgends reiner zu finden war als im olympischen Gelächter der tafelnden Götter.

Dada, das war das irdische Echo dieses Lachens der Freiheit, in der Zürcher Spiegelgasse und in der Berliner „Sturm“-Redaktion, Potsdamer Straße 134a, aber selbst die Dadaisten wußten nicht immer, ob es ihnen mit ihren Spielen nicht blutiger Ernst war oder ob sie eigentlich mit dem Ernst nur spielen sollten. Deshalb trauten sie Kurt Schwitters lange nicht über den Weg: Er glaubte an Witz, nicht Radau; an erneuerte Form, nicht leere Zerstörung; und selbst die zweireihigen Anzüge und die Warenhaus-Schlipse, die er zum Entsetzen seiner BerlinerKünstlerkollegen (George Grosz) zu tragen liebte, gehörten, wie ungültige Straßenbahnfahrscheine oder rostige Radspeichen, zu seinem artistischen Collage-Material, das er aus den Müllhaufen Hannovers und der bürgerlichen Geschichte ins große Lachen seiner Kunst erhob.

In vergangenen Jahren machten wir ihn noch ungestraft verkennen, aber das ist jetzt nicht mehr möglich, denn die neuesten Publikationen –

Kurt Schwitters: „Wir spielen, bis uns der Tod abholt – Briefe aus fünf Jahrzehnten“, herausgegeben von Ernst Nündel; Ullstein Verlag, Berlin, 1974; 352 S., 48,– DM

und