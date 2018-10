Den Bossen der deutschen Auto-Industrie müssen die Ohren geklungen haben. Da hatte die Branche gerade eben nicht nur den tiefsten Sturz ihrer Nachkriegsgeschichte erlebt, sondern auch den steilsten Wiederaufschwung. Da hatte sich gerade die Oberzeugung gefestigt, die neu erwachte Kauflust der Kunden sei mehr als nur ein vorübergehender Impuls. Und was tun Arbeitnehmervertreter und der Präsident der Bundesanstalt für Arbeit, Josef Stingl? Sie schimpfen.

Sie schimpfen darüber, daß die Manager „ihre“ Arbeiter und Angestellten einem Wechselbad unterzogen hätten und meinen: Da doch alles eh so gutes Ende genommen habe, waren die voraufgehenden, massiven Entlassung- und Kurzarbeitsaktionen unverantwortlich. Nun aber sollten an Stelle verbreiteter Sonderschichten wenigstens wieder Neueinstellungen vorgenommen werden.

Das klingt gut. Freilich läßt sich auch die Argumentation der Hersteller so leicht nicht widerlegen: Sie waren selbst überrascht und hätten teure Abfindungs-Aktionen gewiß nicht wider besseres Wissen durchgezogen. Und sollen sie nun noch stärker neu einstellen als schon geschehen (siehe Tabelle), ihre Personalkapazität auf Marktspitzen einstellen, um bei dem kleinsten Rückschlag wieder Wirkung zu zeigen?

So bleibt ihre Personalpolitik 1976 vorsichtig. Nur Opel (plus 1000 bis 1500) und VW (plus 2300) stocken ihre Mitarbeiterzahl in diesem Frühjahr noch einmal auf. Alle anderen glauben, mit Ersatz der Fluktuation, sorgfältig dosierter Einstellung von Spezialisten und Sonderschichten (VW, BMW, Opel – vielleicht: Daimler-Benz, Ford) auszukommen. rf