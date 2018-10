Inhalt Seite 1 — Die Zukunft im Telephon Seite 2 Auf einer Seite lesen

Von Friedrich Wilhelm Hymmen

Patenter war die Kurzformel „Ehmke-Kommission“, denn Professor Ehmke hat die „Kommission für den Ausbau der technischen Kommunikationsmittel“ (KtK) 1974 in seiner Eigenschaft als Forschung- und als Postminister berufen. „Für den Ausbau“ – diese Bezeichnung suggeriert, daß es an der Notwendigkeit eines Ausbaus keinen Zweifel gibt, und sie spiegelt ein wenig den inzwischen erkalteten Optimismus, den man im Forschungsministerium damals pflegte, als etwa im Dezember 1973 eine Pressemitteilung des Ministeriums für Forschung und Technologie die reichlich kraftvolle Überschrift trug: „Drei bis fünf zusätzliche Fernsehprogramme über Satellit möglich / Erste Demonstration im Bundesforschungsministerium erfolgreich verlaufen.“ Heute möchte man derlei Naivitäten auch seitens des Ministeriums am liebsten nicht mehr wahrhaben. Die Zeit der Euphorie ist vorbei, auch die Zeit der Kabel-Euphorie.

Typisch für die Ernüchterung ist das umfangreiche Berichtswerk, das die Kommission KtK am 27. Januar der Bundesregierung übergeben und der Presse vorstellen wird. Der Vorsitzende der KtK, der Münchner Betriebswirtschaftler Professor Eberhard Witte, hat mit erstaunlicher Organisationskunst und mit der Fähigkeit zu raschem und dennoch genauem Arbeiten geschafft, was vor einem halben Jahr kaum noch jemand für möglich hielt: Der KtK-Bericht, 250 Schreibmaschinenseiten mit dem offiziellen Namen „Telekommunikationsbericht“, wurde fertig samt – im Laufe der vorangegangenen Monate „vertraulich“ vorgelegter – umfangreicher Bände mit Spezialuntersuchungen. Wissenschaftler und Politiker, Vertreter der Verleger (die aber vorsorglich eine Konkurrenzkommission AtK gründeten) und der Rundfunkanstalten waren an der Arbeit beteiligt, die Länder und der Bund – ein Wunder, daß der Bericht einstimmig verabschiedet wurde und nicht durch konträre Alternativ-Vorschläge sich selbst entkräftet. Allerdings ist man den großen Konflikten ausgewichen, vor allem der Frage der Bundesregierung nach den „gesellschaftlichen Bedürfnissen“.

Grundtenor des Berichts: Dämpfung, Vorsicht, Skepsis, Bremsen. Ob es nun um den Traum vom Bildtelephon geht oder um den Traum vom Zweiwegkabel (also der Kabelverbindung mit Aktiv-Strecke für den Bürger) – es wird gewarnt, die Pflöcke werden zurückgesteckt.

Die siebzehn Empfehlungen gelten dem Zeitraum von 1985 bis 2000; sie sind verbunden mit präzisen „Feststellungen“, ob es nun um Fragen der Finanzierung oder der Technik oder aber, besonders heikel, um Fragen des Bedarfs geht. Nur sehr vage läßt sich der Bedarf für etwas ermitteln, was noch nicht angeboten wird. Unter „Bildtelephon“ kann sich der Bürger zwar etwas vorstellen, und so heißt es im KtK-Bericht: „Der Bedarf an Breitbanddialog in Form des Bildfernsprechens, der Bildfernsprechkonferenz und des Bewegtbildabrufs ist noch wenig ausgeprägt.“ (Unter „Bewegtbildabruf“ ist ein wahrhaft köstlicher Traum zu verstehen: Kommt es jemandem in den Sinn, den Curtiz-Film „Casablanca“ zu sehen, so wählt er eine langwierige Nummer bei reiner Fernsehapparatur – und schon beginnt der Film auf dem Bildschirm.)

Der Bedarf „Lokalfernsehen“ ist weniger einfach zu recherchieren. Jenseits der Überlegung, ob ein Lokalfernsehen redaktionell zu meistern ist (Tag für Tag bietet sich, so fürchten Kenner, zu wenig „optischer“ Stoff), und jenseits auch der technischen Komplikationen ist zu fragen, ob der Bürger bereit wäre, für den Empfang eines Lokalprogramms Geld auszugeben, zumindest für den Bau und die Nutzung der technischen Anlage. Um all diese Ungewißheiten zu klären, sollen „Pilotprojekte“, also Modellversuche in Angriff genommen werden, möglichst in ganz unterschiedlichen Orten (Großstadt, Mittelstadt, Kleinstadt), konsequenterweise für zwei, besser für drei Jahre. Das scheint einzuleuchten, wenngleich die finanzielle Trägerschaft ein Problem wäre. Nur wird bereits die Sorge hörbar: Was geschieht, wenn sich herausstellt, daß ein Lokalfernsehen, etwa das berühmt gewordene Projekt Kassel, mißlingt und nach drei Jahren weder Interesse beim Zuschauer findet noch (falls man das überhaupt auszuprobieren wagt) Werbeaufträge noch ausreichenden redaktionellen Stoff? „Wie kommen wir dann von dem Pferd wieder runter?“, so seufzte einer der potentiell Beteiligten.

Hörfunk und Fernsehen nehmen in dem KtK-Eericht einen unerwartet geringen Umfang ein, etwa 20 Prozent. Selbst dem großräumigen Kabelfernsehen werden nur geringe Chancen gegeben, ja die gesamte „Breitband“-Technik kommt schlecht weg, jene Technik also, die belegte Bilder transportieren kann. Von „Zweiweg“ wird fürs erste nicht mehr die Rede sein. „Verkabelung“ wird nur zur Verbesserung des Empfangs empfohlen, wo der drahtlose Empfang schwierig ist; sonst ist vom Kabel nur mit Einschränkungen die Rede.