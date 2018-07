In Bonn hat sich Seltsames ereignet: Der Himmel öffnete sich über der Opposition. Was immer einige unbekannte, wahrscheinlich auch unbedeutende Abgeordnete in Niedersachsen sich an Fehltritten geleistet oder was sie an Fortschritten zustande gebracht haben – in der Bundeshauptstadt war die Wirkung ungeheuerlich.