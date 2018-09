Von Ulrich Schmidt

Mehr als hundert Nebenstrecken will die Bundesbahn im Laufe der nächsten zehn Jahre stillegen. Die meisten der an diesen Strecken wohnenden Menschen sind auf das Auto umgestiegen, und die Züge fahren fast leer. Sie fahren keinen Gewinn mehr ein, sondern kosten nur noch Geld. Und Nerven, wegen der quakigen Hupsignale an den vielen unbewachten Bahnübergängen. Und manch einen kosten sie das Leben, weil er das Hupen überhört und das Blinken der Ampeln übersehen hat.

Die Steuerzahler wissen es zu schätzen, daß die Bundesbahn ihr Streckennetz gesundschrumpfen läßt. Aber nicht alle rufen bravo. Wer nämlich auf die öffentlichen Transportmittel angewiesen ist, weil er kein Auto fahren mag (mit Rücksicht auf seine Gesundheit, seinen Geldbeutel, seine Umwelt) oder kein Auto fahren kann (da er zu jung oder zu alt oder krank oder sonstwie behindert ist), der fragt sich: Was wird nun?

Betroffen sind ferner auch die Touristen und Kurgäste, die demnächst diese Züge nicht mehr benutzen können. Betroffen sind schließlich alle Leute, deren Broterwerb von diesen Touristen und Kurgästen abhängt.

Die ZEIT hat sich aus allen Bundesländern berichten lassen, was die dort für die Touristik Verantwortlichen zu den Stillegungsplänen der Bundesbahn zu sagen haben. Da sind drastische Ausdrücke zu hören. Aus Rheinland-Pfalz beispielsweise: „Man stößt mit dem Hintern um, was man gerade erst mit den Händen aufgebaut hat!“ Denn genau in jenen Gegenden, wo die Regierung soeben Aktionsprogramme zur Verbesserung der Wirtschaftsstruktur gestartet habe, werde nun die Bundesbahn das Gegenteil bewirken.

Etwa 40 Prozent der Feriengäste reisen mit der Bahn in die Pfalz. Auch im Schwarzwald rechnet man mit 40 Prozent Bahnreisenden. Dort weigert man sich, das Todesurteil der landschaftlich reizvollen und touristisch bedeutsamen Höllentalbahn zur Kenntnis zu nehmen: „Undenkbar!“ Ähnlich berühmt als Touristenattraktion und als technische Meisterleistung ist die Bergstrecke Deggendorf–Bayerisch Eisenstein im Bayerischen Wald. Auch sie soll eingestellt werden.

„Warum gerade wir?“ fragen die Kur- und Ferienorte im Harz, und ob die Bundesbahn das Zonenrandförderungs-Gesetz nicht kenne. „Dort, wo die Straßen schon so schlecht sind“, schimpfen die Schwaben, „soll nun auch noch die Bahn wegfallen!“ Dies treffe vor allem für die Strecke Bießenhofen–Füssen zu.