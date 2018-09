Im Dreiecksverhältnis Moskau–Tokio –Peking zog die Sowjetunion den kürzeren. Da die Sowjets nicht die Kurilen-Inseln räumen wollen, forciert Japan jetzt die Annäherung an China.

Mit ernstem Gesicht sah man vorige Woche den sowjetischen Außenminister Andrej Gromyko das Flugzeug besteigen, das ihn nach mehrtägigen Verhandlungen mit japanischen Politikern von Tokio nach Moskau zurückbrachte. Er kam mit leeren Händen zurück: Die japanische Regierung hatte sich weder auf einen Vertrag über gutnachbarliche Zusammenarbeit eingelassen noch hatte sie sich von der gegen Rußland gerichteten Anti-Hegemonie-Klausel distanziert, die in den geplanten japanischchinesischen Friedensvertrag aufgenommen werden soll; und auch den sowjetischen Vorschlag eines asiatischen "Helsinki" hatte sie deutlich zurückgewiesen.

Schuld an dieser starren Haltung sind die Sowjets selber: Sie vollen nicht den Preis zahlen, den die Japaner ihnen seit Jahren hartnäckig abverlangen: die Rückgabe der im Zweiten Weltkrieg eroberten japanischen Gebiete. Noch kurz vor der Kapitulation Japans hatte die Rote Armee die Inseln Habomai, Schikotan, Etorofu und Kunaschiri besetzt, die der nördlichen Hauptinsel Hokkaido vorgelagert sind. Japan verweigert die Unterschrift unter den seit 30 Jahren fälligen Friedensvertrag, solange Moskau seine Eroberungen nicht wieder herausrückt.

In den sechziger Jahren hatte Chruschtschow, in einer Anwandlung berechnenden Großmuts, einem japanischen Regierungschef einmal zugesagt, zwei der vier Inseln zu räumen, wenn die Amerikaner auf die Insel Okinawa verzichteten. Okinawa ist inzwischen heim ins Reich der aufgehenden Sonne gekehrt, über den Kurilen aber weht weiterhin das Sowjetbanner.

"Es geht nicht um die Größe der Inseln, es geht ums Prinzip", entschuldigte Gromyko seine Halsstarrigkeit. Tatsächlich kann oder will die Sowjetunion wegen ihres Konflikts mit China nicht auf ihre Eroberungen verzichten, weil sie einen gefährlichen Präzedenzfall vermeiden möchte: Mit gleichem Recht könnten nämlich die Chinesen jene großen Gebiete zurückfordern, die ihnen die Zaren in den letzten Jahrhunderten entrissen haben. Bislang hat Moskau aber noch nicht einmal einen unverbindlichen Rechtsanspruch Pekings anerkennen wollen, mit dem sich China zufriedengäbe.

Diese ungelösten territorialen Fragen stehen auch dem Abschluß eines kollektiven Sicherheitspaktes für Asien entgegen, mit dem Breschnjew seine Entspannungspolitik abrunden möchte. Wenn schon das wirtschaftlich mächtige Japan nicht mitmacht, werden sich auch die kleineren Nationen – schon aus Rücksicht auf China – zieren.

In aller Öffentlichkeit und mit drohendem Unterton warnte Gromyko Japan davor, sich von den Chinesen einen antisowjetischen Kurs aufzwingen zu lassen. Die umstrittene Klausel, mit der sich beide Partner gegen die Vorherrschaftsgelüste einer dritten Macht verwahren, hat freilich schon Ministerpräsident Tanaka im September 1972 während seines Besuchs in Peking ins gemeinsame Kommuniqué aufgenommen. Sein Nachfolger Miki würdigt zwar die sowjetischen Bedenken, verweist aber mit Recht darauf, daß auch der amerikanische Präsident Nixon 1973 bei der Abfassung des Schanghaier Kommuniqués in die Anti-Hegemonie-Formel eingewilligt hat.

Kaum war Gromyko entschwunden, trat Miki vor die Presse hin und kündigte an, er sei nunmehr zum Abschluß eines Friedensvertrages mit Peking bereit, den er gern noch mit Tschou En-lai ausgehandelt hätte. Er weiß die Wirtschaft seines Landes hinter sich: Sie spekuliert auf das große Geschäft mit der neuen Öhmacht China. Karl-Heinz Janßen