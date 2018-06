Es wird gefummelt. Das steht fest. Wer jedoch die nackte Dame befummelt, das ist in Bremen und in Karlsruhe die Frage. Fummeln acht Bundesverfassungsrichter? Oder sind die Fummler an der wehrlosen Nackten Parteien, Organisationen, Verbände und Kirchen? Naturalistische oder symbolische Fummelei? Die richterlich angeordnete und von der Staatsanwaltschaft Bremen vollzogene Beschlagnahme einer Karikatur in einem 118seitigen Schulfunkbegleitheft von Radio Bremen trägt groteske Züge.