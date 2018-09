Inhalt Seite 1 — Die Unehrlichkeit unserer Gesellschaft Seite 2 Auf einer Seite lesen

Soldateska in SS-Uniformen fängt hübsche Mädchen und Knaben ein, vier Libertins (Adliger, Geistlicher, Bankier, Richter) mustern je acht von ihnen aus und lassen sie in eine isolierte Villa verschleppen. Nach strengen Regeln, allein zu ihrem höchst privaten Lustgewinn, veranstalten sie dort mit ihren Opfern einen Reigen von monströser Perversität: Gelage und Rituale, Exzesse und Exerzitien, untermalt, animiert und unterteilt in drei „Höllenkreise“ (der Leidenschaften, der Scheiße, des Blutes) durch die lüsternen Erzählungen von vier betagten Huren. Am Ende, als letzte Wollust, werden die Wehrlosen qualvoll zu Tode gefoltert.

Pasolinis Film „Salo oder Die 120 Tage von Sodom“ kam bereits reduziert in unsere Kinos. Ersten Schnitten hatte er noch selbst kurz vor seinem Tod zugestimmt, weitere wurden vor der Uraufführung beim Festival von Paris und vor der Eingabe in die Freiwillige Selbstkontrolle vorgenommen, die ihrerseits erneute Auflagen im Text und im Bild erteilte. Trotzdem haben Kritiker für ein Verbot von „Salò“ auch in der jetzigen Form plädiert.

Maß, Grenze, Norm, Tabu „Salò“ hat die Qualität des Skandals und mobilisiert die fragwürdigste aller Empörungen, die Behauptung einer „statistisch vorhandenen und feststellbaren Normalität“ (FAZ). Daß wohl jedes einzelnen Menschen Maß und Norm anders sind und wir nahezu nichts wissen über das allgemeine wie das individuelle Funktionieren wirkungsästhetischer und -psychologischer Mechanismen, das wird dabei ebenso vergessen wie die Tatsache, daß der Rekurs auf Anstand, Sitte und Moral auch den Begriff vom „mündigen Staatsbürger“ zur beliebig verfügbaren Worthülse macht, daß jeder erwachsene Mensch selbst entscheiden dürfen muß, was er ertragen kann und was nicht, daß schließlich „Salò“ ein zu komplexes Artefaktum ist, als daß man an einzelnen seiner Elemente die Tabuverletzung konstatieren und damit den Gesamtzusammenhang negieren könnte.

Es erscheint mir zum Beispiel zu einfach, den Film auf ein faschistisches Bacchanal zu reduzieren und ihn dann als Mystifizierung des Faschismus abzuqualifizieren.

Salò war der Sitz von Mussolinis Rest-Republik 1944, und die Villa, Schauplatz der Orgien, liegt in Marzabotto, wo die deutsche Besatzung ein grausiges Massaker vollzog. Die deutsche Fassung verschweigt im Titel wie im Dialog den Hinweis auf beide Orte. Die politische Parabel der Handlung läßt sich damit jedoch nicht eliminieren. Das Kapo-System und die gegenseitige Denunziation der Opfer, ihre Wesenlosigkeit, ihre Erniedrigung zum Stück Fleisch, die kalte Vernichtungsmaschinerie und das gnadenlose Zuchthausregime in der Villa, die Ausweglosigkeit der Situation und die stumpfe Verfügbarkeit der Knechte in ihren faschistischen Uniformen, all das macht die Parallele zum KZ deutlich.

Salò oder die Pathologie der Gewalt: Pasolini ersetzt de Sades „Gott“ durch „Macht“, er zeigt die Perversität totaler Herrschaft und die sexuelle Perversion als Metapher für das Verhältnis von Herrschenden und Untertanen; die Anarchie der Macht degradiert den Menschen zum Gegenstand, den Körper zur Ware.

In einer Reihe von italienischen Filmen über die dreißiger Jahre, Bertoluccis „Konformist“, de Sicas „Garten der Finzi Contini“, Viscontis „Verdammten“, Cavanis „Nachtportier“ und entfernt auch Fellinis „Roma“, erschien der Faschismus eher als ein ästhetisches Faszinosum und opulentes Sinnenfest, als ein schwüles Melodram aus gepflegter Langeweile, Degeneration, Morbidität, Gefühligkeit, sexueller Perversion und Tuberkulose. Pasolini dagegen folgt de Sades biederer Mathematik der Ausschweifungen und führt den Faschismus auf seinen Kern zurück: auf die Obszönität seines Systems und die Buchhaltermentalität seiner Schergen, auf die besessene Penibilität, die Radikalität des Banalen.