Beim Streit der Experten blieb das Fach Arbeitslehre auf der Strecke

Wer aber seinen Beruf – ob hoch oder niedrig – voll und ganz ausfüllt, hat im Rahmen des ihm Möglichen seine Pflicht gegenüber Gott, seinem Volk und der ganzen Menschheit erfüllt; er darf stolz auf seine Leistungen sein“, so schreibt Karl Nebelsiek in seinem Schulbuch „Der Gemeinde-, Staats- und Weltbürger“. Mit seinen vielen Auflagen und Nebenausgaben hat dieses für 14 bis 18 Jahre alte Real- und Berufsschüler konzipierte Lehrbuch die Millionengrenze überschritten.

Werden Schüler heute noch nach solch romantisierenden Vorstellungen mit der modernen Arbeitswelt vertraut gemacht, oder erfahren sie, wie ein anderes Beispiel zeigt, Wirtschaftslehre als Anleitung zur Veränderung der Gesellschaft?

In dem Lehrbuch „sehen – beurteilen – handeln“ von Wolfgang Hilligen (7.–10. Schuljahr Hauptschule, 1973) heißt es auf Seite 120: „Soziale Ungerechtigkeit und Ausbeutung: In der Marktwirtschaft – man kann auch sagen: in der rein kapitalistischen Wirtschaft, denn sie wird beherrscht von den Besitzern von Kapital – führt das ungemilderte Streben nach Gewinn (Profit) zu großen Mißständen: Die Interessen der Allgemeinheit werden vernachlässigt; wer keine Produktionsmittel besitzt, wird am Ertrag seiner Arbeit nicht beteiligt. So stehen sich die Interessen der Besitzenden und die der Arbeitnehmer unversöhnlich gegenüber.“

Zwei krasse Gegensätze, die den seit über zehn Jahren andauernden Streit von Kultusbürokraten und Pädagogen, Unternehmern und Gewerkschaften darüber kennzeichnen, wie Wirtschaft gelehrt werden soll. Chaotisch ist auch das Wirrwarr in den Organisationsformen der Wirtschaftslehre, in Lernbereichen und Lernzielen sowie in der Lehrerfortbildung. Nach jahrelangen Diskussionen, einer Flut von Stellungnahmen und Konzepten ist es auch heute noch weitgehend vom Zufall abhängig, ob die deutschen Schüler darüber nach wie vor nichts erfahren, nur vage Vorstellungen vermittelt bekommen oder mit platter Ideologie konfrontiert werden.

Als Reaktion auf die allgemeine Kritik, die Schüler würden über die Bedingungen der arbeitsteiligen Industriegesellschaft nur unzureichend informiert, hatte der Deutsche Ausschuß für das Erziehungs- und Bildungswesen (DA) im Mai 1964 zusammen mit der Reform der Volksschuloberstufe zur Hauptschule die Einführung eines spezifischen neuen Unterrichtsfachs vorgeschlagen – der Arbeitslehre. Das Ziel sollte sein, die Hauptschüler mit der Wirtschaft und der modernen Technik vertraut zu machen.

Der Anstoß war gegeben. Doch die Mühlen der Kulturbürokratie mahlten langsam. Der Deutsche Bildungsrat konnte auch sechs Jahre nach Erscheinen des ersten Gutachtens noch nicht sagen, ob die Arbeitslehre als eigenes Fach oder als „fachübergreifendes Unterrichtsprinzip“ gelehrt werden solle, und empfahl, darüber weiter nachzudenken. Dieser Ratschlag sei „im Grunde alles- und nichtssagend“, bemerken dazu die Professoren Herwig Blankertz und Adolf Kell vom Deutschen Institut für Fernstudien an der Universität Tübingen (DIFF). Sie werten ihn als ein Eingeständnis, „Arbeitslehre sei ein Konglomerat bislang unerfüllter Intentionen“.