Wer im späten Winter skifahren will, muß hoch hinaus, auf mehr als 1500 Meter mindestens. Bei dieser Höhe haben Frankreichs Tourismusplaner offenbar überhaupt erst angefangen zu denken – und wenn sie auch nicht alle Reißbrett-Skiorte so hoch plazieren konnten, haben sie doch die Lifte ausnahmslos in schneesicheren Höhen gebaut. Zwei Orte geben sogar Schneegarantie: La Plagne (1970 m) will jeden Skitag ersetzen, an dem man nicht bis vor die Haustür abfahren kann oder an dem weniger als 20 Lifte offen sind. Und Isola 2000 in den Seealpen, so hoch gelegen, wie der Name sagt, gibt noch eine Sonnengarantie dazu: Zwei Tage ohne Sonne machen sieben Tage freie Mietwohnung, und nicht genügend Schnee heißt: Das Liftabonnement wird ausgetauscht.

Das größte Hindernis für Frankreich-Fans ist nach wie vor die Anreise: Autofahrer müssen etwa 1300 Kilometer zurücklegen, bevor sie in eine der bekannten Stationen einrollen dürfen. Am leichtesten haben es Fluggäste: Auf dem Airport Genf besteigen sie entweder, einen Zubringer-Flieger (nur bei Vorbestellung und nur nach Megève und Courchevel) oder einen der regelmäßig verkehrenden Busse beziehungsweise Taxis. Bahnfahrer nehmen den Alpensee-Expreß (von Hamburg über Hannover und Frankfurt, von Dortmund über Düsseldorf und Köln) nach Genf, wo es direkte Anschlußverbindungen nach Bourg St Maurice und Grenoble gibt. Auch dann muß das letzte Stück Wegs mit Bus oder Taxi zurückgelegt werden.

Rund dreißig Reiseveranstalter haben die französischen Skistatonen mittlerweile in ihr Programm aufgenommen. Die meisten bieten sowohl Hotels als auch Ferienwohnungen an, und ein Apartment-Urlaub ist ja auch die in Frankreich übliche Art, Ferien zu machen. Pauschalangebote (französisch: forfaits) – für Selbstfahrer immer noch am günstigsten – sind nicht iberall. ausgeschrieben, manche Orte, wie Tignes, können sich nur im Januar dazu verstehen.

Aber geduldiges Suchen lohnt auch hier: Morzine-Avoriaz in der Dauphiné zum Beispiel offeriert bis zu den Osterferien sieben Tage Hotel mit Vollpension und freie Benutzung aller Liftanlagen in zehn französischen und Schweizer Skiorten. Dieses Angebot, das es ab 667 Fr im Zwei-Sterne-Hotel gibt, ist natürlich nur für Autofahrer interessant. In Les Ares kosten sieben Tage Vollpension im Drei-Sterne-Hotel plus Liftpaß (der auch fürs benachbarte La Plagne gilt) in der Nebensaison (ab 3. 4.) 890 Fr. La Plagne, das übrigens von allen französischen Orten am häufigsten in deutschen Reiseprospekten erscheint, hat im Unterkunftplus-Ski-plus-Verkehrsmittel-Paket auch noch den Kindergarten eingeschlossen: Unterkunft im Apartment je nach Zahl der Bewohner 360 bis 550 Fr pro Person. (Die Zeit vom 21. 3. bis 3. 4. gilt als Hochsaison, ebenso Ostern.) Informationen: Amtliches Französisches Verkehrsbüro, Postfach 2927, 6000 Frankfurt, Telephon (06 11) 75 20 29. B. v. J.