Der Vertrag ist gefährdet: Die Opposition inszeniert ein jämmerliches Schauspiel

Von Marion Gräfin Dönhoff

Als wir nach 25 Jahren des Protestierens, Zauderns und Ringens im Dezember 1970 „Ja“ sagten zum Warschauer Vertrag, geschah dies mit blutendem Herzen. Wie hätte es auch anders sein können, wenn man auf ein Viertel des alten Reichsgebietes verzichten muß, auf Provinzen, die zum Teil 700 Jahre lang Bestandteil der deutschen Geschichte gewesen sind. Die Bundesrepublik hatte lange gezögert, aber schließlich hatte die Einsicht gesiegt, daß einmal Schluß sein muß mit dieser nie endenden Abfolge von Schuld und Vergeltung und wieder Schuld, mit der Eskalation von Unrecht und Verhängnis. Vor 1945 hatten wir viel Leid über unsere Nachbarn im Osten gebracht, nach 1945 hatten wir viel Leid ertragen müssen – nun waren wir auch einmal groß im Verzichten, im Wiedergutmachen.

Damals, 1970, hätte niemand für möglich gehalten, daß fünf Jahre später in der Bundesrepublik ausgerechnet wegen eines Rentenabkommens ein wilder Streit entfesselt werden könnte, der unter Umständen alles wieder aufs Spiel setzt: die Aussöhnung mit Polen, die Normalisierung mit dem Osten, die Glaubwürdigkeit unseres Landes und unserer Außenpolitik. Das große Opfer umsonst? Gescheitert wegen Landesversicherungsanstalten, die der Kompetenz der Bundesländer unterstehen?

Es ist eine Kettenreaktion von Tücken, Unzulänglichkeiten und Schwachsinn, die von jenem moralischen Aufbruch, zu dem Willy Brandt die Bürger der Bundesrepublik inspiriert hatte, bis zu dem jämmerlichen Schauspiel unserer Tage führt. Was als antikes Drama begann, scheint als absurdes Theater zu enden: Ein wichtiger außenpolitischer Vertrag droht an einem kommunalpolitischen Ereignis, das zwei Männer in Hannover, deren Namen niemand kennt, inszenierten, zu scheitern. Und die CDU/CSU, die sich rühmt, die stärkste Partei im Bund zu sein, ist dabei, sich selber in eine ausweglose Situation und unter Umständen das Land in eine Katastrophe zu manövrieren. Wie konnte es dazu kommen?

Um die – wie viele fanden – überraschende Forderung der Polen zuerst nach Reparationen, dann nach Entschädigung der KZ-Opfer nicht zum Präzedenzfall werden zu lassen, wurden jene so plötzlich gestellten Ansprüche abgelehnt. Aber es wurde zugelassen, daß sie unter dem Etikett eines humanitären Beitrages wieder auflebten; ihre finanzielle Honorierung wurde zugesagt, sofern Warschau einer Umsiedlung der Deutschstämmigen zuzustimmen bereit sei. Offenbar hatte die Bundesregierung nicht bedacht, daß auf dem Umweg über die Arbeitersozialversicherung, die ja Ländersache ist, dem Bundesrat die Zustimmungspflicht zum Gesamtpaket des Polen-Vertrages, zu dem auch ein Milliardenkredit gehört, eingeräumt wurde.

Maßstab für die Glaubwürdigkeit