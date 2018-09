Von Gerd Bucerius

Im Spiegel hat Augstein eine historische Übersicht von Rang geliefert (zwei Folgen); vielleicht trägt er eines Tages noch etwas über seine persönlichen Beziehungen zu dem von ihm heftig, aber erfolglos bekämpften Manne nach. Von einer Serie über Adenauer in der ZEIT weiß man: Die jungen Leser dieser Zeitung (unter 40) haben zu 78 Prozent die Serie gelesen, die älteren (über 40) zu 92 Prozent. – Natürlich war auch der Bonner Hofberichter dabei:

Walter Henkels: "Neues vom Alten – Adenauer"; Eugen Diederichs Verlag, Düsseldorf/Wien 1975; 205 S., 18,– DM;

ergänzt seine erprobte Adenauer-Anekdotensammlung um lesenswerte Stücke; und um ein Stück über die Beziehungen Adenauers zu seiner letzten Sekretärin, Annelise Poppinga ("Vom Aprikosenbaum ein Blütenzweig"). "Die Mischung von Vertrautheit und intimer Distanz, die Signalwirkung eines kurzen inspirierenden oder insistierenden Wortes, wo andere nur in ihrer armen Sprache redeten", das ist ein schönes Stück zärtlicher Literatur. Ihre intimsten Gedanken nehmen die Greise, die zärtlich waren, ja mit ins Grab. Wir wüßten mehr vom Menschen, hätten einige der Großen, jetzt etwa Adenauer, uns hinterlassen, ob er in seinen Gedanken die Poppinga auch gestreichelt hat, abends.

Nicht ganz so glücklich wie der große Bonner Journalist (der FAZ) ist

Ingelore M. Winter: "Der unbekannte Adenauer"; Eugen Diederichs Verlag, Düsseldorf/Köln 1976; 206 S., 19,80 DM.

"Neben den rein platonischen Beziehungen gab es in Adenauers Alter auch eine engere Bindung. Seine Sekretärin Poppinga, die bei ihm auch nach seinem Rücktritt blieb, war in den letzten Jahren immer bei ihm. Sie reiste mit ihm, sie speiste mit ihm, spielte mit ihm Boccia. Sie war seine Altersgefährtin." Was das bedeuten solle, habe ich Frau Winter gefragt. Antwort: "Lesen Sie doch bitte zwischen den Zeilen." Dazu Frau Poppinga kurz: "Kein Kommentar", gut. Mit der Familie Adenauer hat Frau Winter über ihr Buch wohl Streit bekommen, was ich wiederum nicht so recht verstehe.