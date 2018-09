ARD, Sonntag, den 22. Februar: „Alle Jahre wieder: Die Familie Semmeling“ (1) von Dieter Wedel

Die Familie Semmeling muß hierzulande nicht mehr vorgestellt werden; seit der Dreiteiler „Einmal im Leben“ im Januar 1972 über die Bildschirme flimmerte und die Abenteuer von Bruno und Trude Semmeling nebst Sohn Kai beim Bau eines Eigenheimes zum besten gab, sind die drei „dem Publikum ans Herz gewachsen“. Nach dem Eigenheim beschert Autor Dieter Wedel seiner Fernsehfamilie nun die wohlverdiente Urlaubsreise.

Verpackt in einen Wintersporturlaub im imaginären Ort „Oertzl“ und in die Geschichte zweier Hotels will „Alle Jahre wieder“ am Beispiel der Semmelings den Zuschauer unterhalten und informieren, ihm einen Blick hinter die Kulissen des Tourismus gestatten, seine Kritikfähig- und schärfen und ihn nicht zuletzt auch auf das eigene Fehlverhalten hinweisen.

So weit, so gut. Unterhaltsam ist diese Urlaubsreise, kein Zweifel; der Autor versteht sein Handwerk, und das Aufgebot an Darstellern läßt kaum einen Wunsch offen. Aber wie steht es mit der amüsant verpackten Information? Einiges ist für viele Zuschauer sicher aufschlußreich: die Verkaufsmethoden im Reisebüro, die Zimmerreservierungs-Praxis in den Hotels, die Trinkgeld-Perspektive der Kellner, der Konsumterror beim Kauf einer Wintersportausrüstung oder die Geschäftspraktiken eines neureichen Hoteliers.

Fatal finde ich dagegen, daß der Autor einem Werbemann eines großen Reiseveranstalters aufgesessen ist, der als Berater fungierte und uns suggerieren will, der Einzelreisende sei ein Depp und der Pauschalreisende der wahre Reisekönig, der bequemer und billiger an sein Reiseziel kommt. Und das ist im Falle der Semmelings schlicht eine falsche Information. Bei Bahnpauschalreisen – und die preist Autor Dieter Wedel ja an – zahlt der Kunde ordentlich drauf: für Vermittlung, Reiseleitung, Geschäftsunkosten, oft weit über hundert Mark pro Woche. Hätten sich die Semmelings ihre Fahrkarten selber gekauft und sich beim Verkehrsamt in „Oertzl“ ein Hotel bestellt, dann wären Bruno, Trude und Kai nicht nur viele Probleme, sondern auch erhebliche Kosten erspart geblieben. Die Hoffnung, der Autor habe dieses Fehlverhalten bewußt eingebaut, um es am Schluß aufklärend zu lösen, war leider trügerisch. Aber das Kuckucksei könnte am Ende doch ins eigene Nest zurückfallen: bei so vielen Pannen, Pleiten und Enttäuschungen, wer fährt da noch bahnpauschal nach Oertzl?

Ferdinand Ranft