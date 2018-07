Bedeutet die Absage Präsident Fords an den Begriff „Entspannung“ das Ende einer Phase der amerikanisch-sowjetischen Beziehungen? Markiert der Abschied von dem einst gängigen Wort den Anfang eines zweiten Kalten Krieges, wie ihn Skeptiker schon vor geraumer Zeit vorhersagten? Die Aufregung über die philologische Betrachtung, die der US-Präsident in einem Interview mit der regionalen Fernsehstation WCKT in Florida anstellte, könnte Schlimmes vermuten, lassen.