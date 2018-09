Von Hayo Matthiesen

Meine Schuld liegt in meinem Gehorsam. Gehorsam wird als Tugend gepriesen, und ich möchte darum bitten, daß nur die Tatsache meines Gehorsams in Betracht gezogen wird.

Adolf Eichmann

Für Friedrich den Großen gab es nur das eine: „Mein höchster Gott ist meine Pflicht.“ So lautete die Lebensmaxime des preußischen Monarchen, die auch manchem seiner Nachfolger als Ehrenkodex galt. Goethe gab auf die Frage, was Pflicht sei, die schlichte Antwort: „Die Forderung des Tages“, und formulierte mit diesen wenigen Worten das Sittengesetz der deutschen Klassik, das Immanuel Kant hymnisch feierte: „Pflicht! du erhabener, großer Name, der du nichts Beliebtes in dir fassest, sondern Unterwerfung verlangst...“ Und Wilhelm von Humboldt, der bis heute gültige Grundlagen des deutschen Bildungswesens schuf, schrieb einer Freundin, das Glück stelle sich schon von selber ein, „wenn man nur an strenge, sich nicht schonende Pflichterfüllung denkt“.

Wie über die Pflicht, so dachten große Deutsche auch über die Arbeit. Luther meinte: „Von Arbeit stirbet kein Mensch, aber von ledig und müßig gehen kommen die Leute um Leib und Leben; denn der Mensch ist zur Arbeit geboren wie der Vogel zum Fliegen.“ Für Herder war Arbeit „des Blutes Balsam“ und „der Tugend Quell“, für Schiller „des Bürgers Zierde“; Nietzsche pries den „Segen der Arbeit“, und Paul Ernst forderte „eine Einkehr zu einer wahren Sittlichkeit: das wir die Arbeit lieben und ehren sollen.“

Geliebt und beliebt war in diesem Land stets auch die in einer bestimmten Zeit verrichtete Arbeit, die Leistung. Sie gehört mit anderen Werten wie Anstand, Ordnung, Gehorsam, Sauberkeit und Pünktlichkeit zu einem Tugendsystem, das in dem Vorbild des preußischen Beamten ebenso seinen sinnfälligen Ausdruck gefunden hat wie in der sprichwörtlichen Anspielung auf unseren Nationalcharakter: Andere Völker arbeiten um zu leben, der Deutsche lebt um zu arbeiten. Und nun scheinen auch unsere Kinder nur noch zu leben, um zu arbeiten und um etwas zu leisten.

Seit Wochen und Monaten klagen Eltern und Lehrer, Ausbildungsleiter und Professoren, Kinderärzte, Psychologen und Psychiater darüber, daß der Streß in Schulen und Universitäten unerträglich wird. Leistung ist Trumpf, Angst beherrscht die Jugend. Der Zensurendruck treibt immer mehr Kinder in den Tod. Von Oktober bis März, so rechnete „Newsweek“ nach, gingen allein in Bayern zwölf Kinder „freiwillig“ aus dem Leben. Parlamente diskutieren über den erbarmungslosen Kampf um Zehntelnoten, Eltern organisieren sich gegen den „unproduktiven Leistungsdruck“ wie die „Aktion Humane Schule“: „Wir protestieren gegen das sinnlose Überfüttern der Schüler mit Lernstoff. Unsere Kinder nehmen Schaden!“