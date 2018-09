Von German Kratochwil

Eine knappe Woche war Argentinien ohne Staatschef. Am Montag, sechs Tage nach dem Putsch der Militärs, wurde dann der Chef der Junta, General Jorge Videla, als neuer Präsident des Landes vereidigt.

Aber schon vorher waren die Offiziere nicht untätig gewesen. Großangelegte Säuberungsaktionen galten vor allem den wichtigsten Figuren des Peronismus, aber auch der Linksparteien und der Gewerkschaften. Gerüchte sprechen von 4000 Verhafteten. Auch die abgesetzte Präsidentin, Maria Estela Martinez de Peron, genannt Isabel, steht unter Hausarrest und soll möglicherweise wegen „ihrer Verbrechen gegen das Volk“ vor ein Militärgericht gestellt werden. Ob jedoch die Politik der eisernen Faust verhindern kann, daß das Land weiter dem Chaos entgegentaumelt, ist fraglich. Noch immer steht Argentinien vor einer ungewissen Zukunft.

Dabei hatten sich die Militärs nicht nach der Macht gedrängt. Vielmehr hatten sie beschlossen, diesmal erst „fünf Minuten nach zwölf“ einzugreifen. So warteten sie, bis alle Versuche der zivilen Machtgruppen und des Parlaments gescheitert waren, die Regierung doch noch handlungsfähig zu machen.

Das letzte Notstandsprogramm von Wirtschaftsminister Mondelli, mit amerikanischen Wirtschaftskreisen und Experten des Internationalen Währungsfonds abgestimmt, kam nicht mehr durch. Im Februar kletterte die Inflationsrate auf 28 Prozent; in den vergangenen zwölf Monaten waren es insgesamt 475 Prozent. Die Auslandsverschuldung beläuft sich mittlerweile auf rund 28 Milliarden Mark; zehn Prozent davon sind in den nächsten sechzig Tagen fällig. Neue Streiks kündigten derartiges Unheil an daß es die Spitze der argentinischen Gewerkschaft CGT vorzog, sich bereits vor vierzehn Tagen mit Hilfe des amerikanischen Gewerkschaftsbundes AFL/CIO nach Montevideo abzusetzen.

Einen anderen makabren Rekord erreichte der politische Terror. Seit Mai 1973 sind dem Cliquenkrieg an die 1400 Menschen zum Opfer gefallen. Aber auch jetzt hört das Morden nicht auf. In den ersten sechs Tagen der Militärdiktatur wurden weitere 20 Menschen umgebracht. Daneben gibt es das Problem einer nicht überschaubaren Korruption in der öffentlichen Verwaltung und eine wuchernde Wirtschaftskriminalität.

Zurückhaltung hatten sich die Militärs auch schon deshalb auferlegt, weil sie mit ihrem vorangegangenen Staatsstreich im Jahre 1966 nicht die besten Erfahrungen gemacht hatten. Bis 1972 hatte die „Revolucion Argentina“ glücklos versucht, mit zivilen Partnern der traditionellen Oberschicht den Peronismus aufzulösen, die Gewerkschaften zu unterwerfen und die Parteien zu ersticken. Doch statt dessen schmiedete sie die Opposition zusammen, schwor die Basis auf den Klassenkampf ein und bewirkte, daß sich die Jugend scharenweise utopischen Revolutionsidealen zuwandte.