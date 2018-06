Einer war früh wachsam: Mit den Worten: „Dem gesamten Unternehmen, seinem Aufsichtsrat und der ganzen Belegschaft wünsche ich für die Zukunft alles Gute“ verabschiedete sich am 26 Juni 1970 Günter Grüner, Vorstandsmitglied der Bayerischen Vereinsbank, in einem Brief an den Aufsichtsratsvorsitzenden der Hanfwerke Füssen-Immenstadt AG (HFI), Hans Glöggler.