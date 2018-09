Inhalt Seite 1 — Lauter leere Drohungen Seite 2 Auf einer Seite lesen

Von Ulrich Schiller

Washington, im März

Mit einem Schießeisen zu drohen, das nicht geladen ist, macht selten Eindruck. So ist es kaum verwunderlich, daß das Echo in den Vereinigten Staaten auf die an Kuba und die Sowjetunion gerichteten Warnungen Henry Kissingers überwiegend negativ und skeptisch ist. Inzwischen hat der Außenminister wohl selbst erkannt, mit was für einer Pistole er da herumgefuchtelt hat. Vor einem Unterausschuß des Außenpolitischen Senatskomitees zumindest setzte er Ende voriger Woche die Alarmstufe sichtlich herab. Ganz auf hob er den Alarm allerdings nicht.

Moskau und Havanna sollten sich, so Kissinger, darüber klar sein, daß die Vereinigten Staaten eine weitere Intervention wie in Angola als eine Angelegenheit von äußerstem Ernst ansehen würden. Damit verwies der Außenminister auf den immer noch existierenden diplomatischen Spielraum. Wenige Tage zuvor hatte es noch anders geklungen: In einer sehr scharfen Rede in Dallas hatte er den Eindruck erweckt, als nähme der Nervenkrieg zwischen Moskau–Havanna und Washington zu.

Keine der an dieser Entwicklung beteiligten amerikanischen Regierungsstellen schien sich jedoch Illusionen zu machen, wie schwer es ist, militärische Macht in politische Stärke umzumünzen, wenn man nicht bereit ist oder bereit sein kann, militärische Macht einzusetzen. So wird Henry Kissinger gegenwärtig mit Fragen überschüttet, was er sich denn von Drohungen verspreche, die nach Lage der Dinge nicht mehr als ein Bluff sein konnten.

Für Kissinger hat die amerikanische Diplomatie eine schwierige, weil zweifache Aufgabe: einmal soll sie ihr möglichstes tun, die Bildung von Mehrheitsregierungen in Rhodesien und Südafrika und die Durchsetzung der vollen Rechte der Schwarzen zu unterstützen, zum anderen aber soll sie die Sowjetunion und Kuba von jeder weiteren Intervention in Übersee abschrecken. „Wenn nun alle Diplomatie fehlschlägt“, diese Frage kam von Senator Clark – Afrika-Experte – Demokrat aus Iowa, „welchem der beiden Ziele geben Sie den Vorrang. Kissinger antwortete wahrheitsgemäß: „Eine schlimme Wahl zwischen zwei Übeln.“

Heißt das, daß Kissinger wirklich, wenn Rhodesien explodiert und die Kubaner dort abermals eingreifen, das auch für Washington „illegale“ Regime des Ian Smith entlastet, indem er Kuba straft? Oder will er dulden, daß die Sowjetunion mit dem kubanischen Gehilfen unter dem ideologischen Postulat der Unterstützung nationaler Befreiungskriege regionale Konflikte zur Verschiebung des Kräfteverhältnisses in der Welt nutzt?