Im Vorstand, des deutschen Parade-Unternehmens Daimler-Benz beginnt nun das lang erwartete Revirement. Planungs- und Organisations-Chef Edzard Reuter, SPD-Mitglied und Sohn des früheren Berliner Regierenden Bürgermeisters Ernst Reuter, wurde vom stellvertretenden zum ordentlichen Vorstandsmitglied erhoben. Werner Niefer und Richard Osswald, beide seit Jahrzehnten im Unternehmen, rücken zu stellvertretenden Vorstandsmitgliedern auf.

Zwar sagt der Aufsichtsrat in vornehmer Zurückhaltung nichts über die Zuständigkeiten der beiden Neuen. Wer aber ihren Werdegang kennt, dem wird klar: Der 47jährige Werner Niefer wird – wohl noch in diesem Jahr – den 67jährigen Produktionschef im Pkw-Bereich Wilhelm Langheck ablösen. Der auch schon 58jährige Richard Osswald wird den Personalchef und BdA-Präsidenten Hanns Martin Schleyer, der 1977 zugleich die BDI-Präsidentschaft übernimmt, nun auch ranggleich vertreten.

Zug um Zug, so wissen Eingeweihte, und mit der bei Daimler-Benz üblichen Behutsamkeit in personellen Dingen werden weitere Veränderungen im Vorstand folgen. Schließlich sind von den elf Mitgliedern des alten Vorstands acht Männer mehr oder weniger dicht vor der Pensionsgrenze oder haben sie schon erreicht. Der Vorstandsvorsitzende Joachim Zahn ist 62 Jahre alt. Favoriten für seine Nachfolge, die aus dem Hause kommen soll, sind Edzard Reuter und Einkaufschef Gerhard Prinz.

Hans Scherenberg (Forschung und Entwicklung) ist 65 Jahre alt, Ulrich Raue (Produktion Nutzfahrzeuge) 63, Rolf P. G. Staelin (Inlandsverkauf) 62, Heinz Schmidt (Wirtschaftspolitik, Öffentlichkeitsarbeit) 61, Hanns Martin Schleyer 60, Heinz C. Hoppe (Verkauf Ausland) 59 Jahre alt.

*

Paul Lichtenberg, seit 1961 Vorstandssprecher der Commerzbank, sieht in dem Mitbestimmungsgesetz keine Probleme für die Bank: „Ich bin glücklich, daß das Gesetz nun endlich verabschiedet ist. Damit können wir gut arbeiten.“

Ein neuer KSC steht vor der Gründung. Doch nicht der altrenommierte Fußballverein Karlsruher Sportclub bekommt Konkurrenz, die drei Buchstaben stehen für Krone Spiele-Club. Die Hamburger BAT Cigarettenfabriken wollen damit die Spielledenschaft der Deutschen aktivieren und – natürlich – ihre zweitgrößte Marke, die Krone, im Verkauf unterstützen. Die BAT folgt so konsequent der hausgemachten Erkenntnis, daß Zigaretten in den Bereich Freizeitgestaltung gehören. Schon seit 1973 werden mit werblicher Unterstützung der Krone Erwachsenenspiele im Handel angeboten. Seithei wurden insgesamt 170 000 Spiele verkauft. Mit dem Spiele-Club – die Mitglieder werden über ein Magazin und Anzeigen geworben – will die BAT nun die spielenden Menschen organisieren. Mit Turnieren, Preisspielen, Kurz- und Urlaubsreisen, auf denen selbstverständlich gespielt wird, sollen die Clubmitglieder beschäftigt werden. Die BAT hat Partner für ihre Freizeitpläne: die Spiele-Herstellerfirma Ass und den Reiseveranstalter Scharnow.