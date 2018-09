Zum erstenmal seit der Kulturrevolution ist es in der Volksrepublik China wieder zu heftigen Unruhen gekommen.

Sie entwickelten sich aus den ungewöhnlich überschwenglichen Trauerbekundungen für den am 8. Januar gestorbenen Ministerpräsidenten Tschou En-lai. In diesen Tagen wird in China der Toten gedacht. Die sicherlich nicht ausschließlich spontanen Demonstrationen scheinen auf die anhaltenden Auseinandersetzungen in der chinesischen Führungsspitze zurückzugehen.

Am 17. Februar hatte die „Volkszeitung“ berichtet, das Zentralkomitee der KPCh sei in zwei Lager gespalten. Die sogenannte Linke propagiert wie Mao die permanente Revolution. Bekannteste Repräsentantin: Tschiang Tsching, Maos Frau. Presse und Universitäten gelten als „links“.

Auf dem anderen Flügel haben sich die gemäßigten Pragmatiker gesammelt, die eine Politik des Aufbaus verfechten. Bekannteste Repräsentanten: der verstorbene Tschou En-lai und sein designierter Nachfolger Teng Hsiao-ping, der inzwischen in bester kulturrevolutionärer Tradition zum Volksfeind gebrandmarkt und durch Sicherheitschef Hua Kuo-feng ersetzt wurde. Offensichtlich ist die von ihnen vertretene Politik aber doch nicht so unpopulär, wie immer wieder in chinesischen Zeitungen dargestellt wird.