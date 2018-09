Inhalt Seite 1 — Zypern: Böses Erwachen Seite 2 Auf einer Seite lesen

Die erste Reaktion der Touristik Union International (TUI) auf die Nachricht, daß ein Teil der während der Zypernkrise 1974 vorzeitig ausgeflogenen Urlauber jetzt zur Kasse gebeten wird, war deutlich: „Das ist wohl eine Ente!“

Indes – die Meldung ist kein Aprilscherz, sie stimmt. Ein Sprecher des Auswärtigen Amtes in Bonn bestätigt: „Jawohl, wir haben Rechnungen verschickt. Uns ist das auch sehr unangenehm!“

Unangenehm für die betroffenen Touristen ist, daß sie jetzt, fast zwei Jahre nach ihrer Evakuierung aus dem damaligen Kriegsgebiet Zypern, 238 Mark zahlen sollen.

Unangenehm für die Leute in Genschers Ministerium ist, daß sie gar nicht anders konnten, als Geld anzufordern. Das Auswärtige Amt tritt nämlich nur als Vermittler auf – die Forderung selbst (über 33 082 Mark) kommt aus London. Und das wiederum kommt so:

Die britische Regierung hat im Juli 1974 genau 139 deutsche Staatsbürger ausgeflogen – mit Maschinen der Royal Air Force, die normalerweise englische Fallschirmjäger zum Einsatzort transportieren. Die zwangsläufig zu Armee-Kunden gewordenen Passagiere sollen nun ihr Saldo bei den Streitkräften ausgleichen. Und so ist die Rechnung an sich keineswegs außergewöhnlich, nur der späte Zeitpunkt ihrer Aussendung läßt stützen. Auch das Auswärtige Amt, dem die Aktion bereits im letzten Sommer gemeldet worden ist, findet dafür keine rechte Erklärung.

Um den Empfängern der Mahnbriefe gegenüber zu dokumentieren, wie unangenehm den Bonnern die Affäre ist, wird Stundung oder gar Verzicht auf die Forderung angeboten. Eine juristische Möglichkeit für solch eine Regelung hat man schon ausfindig gemacht: Der Sprecher des Auswärtigen Amtes erläutert: „Wir haben da den Paragraphen 59 der Bundeshaushaltsordnung. Danach kann die verlangte Summe unter Berücksichtigung gewisser sozialer Umstände erlassen werden. Die Bundeskasse müßte dann einspringen.“ Weiter deutet er an, daß man bei der Auslegung des besagten Paragraphen „großzügig“ sein werde.

Deutschlands Reiseveranstalter zeigen sich von all dem nicht berührt. NUR meldet stolz: „Unser Chef-Reiseleiter war damals der letzte, der mit einem von uns gecharterten Flugzeug die Insel verlassen hat. Kein Tourist blieb zurück!“ Im Hauptquartier der TUI in Hannover erinnert man sich: „Da war einer volltrunken, der hat sich geweigert.“ Insgesamt seien noch nicht einmal zehn Touristen zurückgeblieben, die aber auf ausdrücklichen eigenen Wunsch, den sie sogar in einer schriftlichen Erklärung dokumentieren mußten. Eine Dame aus dieser Gruppe muß ihre Entscheidung wohl später bereut haben. Auf unbekanntem Weg wieder in Deutschland gelandet, beschwerte sie sich bei der Münchner TUI-Tochter Touropa, ihr sei die gebuchte Vollpension nicht serviert worden. Statt dessen hätte sie Wassersuppe Weis und einen beträchtlichen Teil ihres Urlaubs im Luftschutzkeller verbringen müssen. Als dann auch noch eine Bombe auf das Hotel fiel, war es mit der Geduld der Abenteuer-Touristin endgültig vorbei. „Die wollte doch tatsächlich neue Kleider von uns haben“, berichtet eine Sprecherin der Touropa. Die Dame hat keine neuen Kleider bekommen.