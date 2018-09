Inhalt Seite 1 — „Die Prüfung in der Praxis bestanden“ Seite 2 Auf einer Seite lesen

In der „Prawda“, dem Zentralorgan der KPdSU, hat Georgi Arbatow zur Entwicklung der sowjetisch-amerikanischen Beziehungen Stellung genommen. Er schrieb unter anderem:

In den Jahren seit dem XXIV. Parteitag der KPdSU, der das Friedensprogramm aufgestellt hatte, ist bei der Verbesserung unserer Beziehungen zu den USA enorme Arbeit geleistet worden.

Nach mehreren Gipfeltreffen gelang es, eine grundsätzliche Vereinbarung darüber zu erzielen, daß den Beziehungen zwischen den beiden Ländern die Prinzipien der friedlichen Koexistenz zugrunde gelegt werden müsse. In den vergangenen fünf Jahren haben die UdSSR und die USA mehr Abkommen geschlossen als in der gesamten bisherigen Geschichte. Damit war eine solide politische und rechtliche Grundlage für die Entwicklung dieser Beziehungen geschaffen. Legt man nicht nur die Zahl der Abkommen, sondern auch deren tatsächliche Bedeutung zugrunde, so sind Dokumente wie die „Grundlagen der Beziehungen zwischen der UdSSR und den USA“ und das Abkommen über die Verhütung eines Nuklearkrieges von unschätzbarem Wert.

Ein gewisser Fortschritt wurde bei der praktischen Lösung einiger konkreter Probleme der sowjetisch-amerikanischen Beziehungen erzielt. Davon sind vor allem die ersten Schritte zur Begrenzung der strategischen Rüstungen zu nennen. Wenn sie auch das Wettrüsten nicht zum Stehen bringen konnten, darf man doch die Bedeutung der auf diesem Gebiet abgeschlossenen Abkommen nicht unterschätzen.

Sogar Fachleute stellen sich häufig die Frage, was wohl geworden wäre, wenn diese ersten Schritte nicht hätten getan werden können. Die Antwort liegt auf der Hand: Die Lage wäre viel gefährlicher. So hätten sich die Raketenabwehrsysteme breit entwickelt, was nicht nur gewaltige zusätzliche Mittel erfordert, sondern auch die Stabilität der strategischen Situation untergraben hätte. Wichtig ist auch noch etwas anderes. Diese Abkommen haben praktisch bewiesen, daß sich die UdSSR und die USA über so komplizierte, ihre Lebensinteressen berührende Fragen verständigen können ...

Somit hat die Entspannungspolitik im Bereich der sowjetisch-amerikanischen Beziehungen die Prüfung in der Praxis bestanden und bewiesen, daß sie nicht auf kurzfristigen, konjunkturbedingten Erwägungen, sondern darauf beruht, daß es für beide Staaten Bereiche gibt, an denen ein wirklich beiderseitiges Interesse besteht.

In erster Linie ist es das Interesse an der Verhütung eines Nuklearkrieges. Die Lösung dieser Aufgabe erfordert weitere bedeutende Anstrengungen zur Verbesserung der bilateralen Beziehungen zwischen der UdSSR und den USA sowie gemeinsame Bemühungen um die Gesundung der internationalen Lage, die Beseitigung von Spannungsherden und die Beendigung des Wettrüstens. Die objektiven Interessen der UdSSR und der USA verlangen, daß die in ihren Beziehungen erreichte Wende konsolidiert und vertieft wird.