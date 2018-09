Inhalt Seite 1 — Ruhe im Kanal Seite 2 Auf einer Seite lesen

Warum die „Kanalarbeiter“ der SPD die Regierung nicht einstimmen konnten

Wenigstens auf seine Kanalarbeiter, die trinkfeste und konservative Mehrheit der SPD-Bundestagsfraktion, kann sich Bundeskanzler Helmut Schmidt, mag es ansonsten in seiner Partei auch reichlich bunt zugehen, noch immer verlassen. Denn diese Kanalarbeiter hätten gern zumindest einem der beiden steuerpolitischen Pläne der Bundesregierung abgeschworen: der Erhöhung der Mehrwertsteuer vom kommenden Jahr an. Nachdem aber nun die Spitzen der sozial-liberalen Koalition ihre Absicht bekräftigt haben, an diesem unpopulären Plan trotz der bevorstehenden Bundestagswahl festzuhalten, herrscht auch im Kanal Ruhe.

Die Abneigung eines großen Teils der SPD-Fraktion und eines kleineren Teils der Freien Demokraten gegen den geplanten Mehrwertsteuersatz von dreizehn und (vor allem für Lebensmittel) von 6,5 Prozent statt bislang elf und 5,5 Prozent war weniger sachlich als taktisch begründet. Immer wieder redeten sie auf Finanzminister Hans Apel und dessen Parlamentarischen Staatssekretär Karl Haehser ein, doch wenigstens den niedrigeren Mehrwertsteuersatz bei 5,5 Prozent zu belassen, möglichst aber das ganze Projekt zu streichen: Nicht weil die Erhöhung objektiv – gemessen an der mittelfristigen Finanzplanung – nicht mehr vonnöten wäre, sondern weil sich damit so schlecht Wahlwerbung betreiben lasse.

Apel hatten sie fast schon weichgeklopft. Schon hielt er es „für gerechtfertigt“, den niedrigeren Mehrwertsteuersatz beizubehalten. Da kam das Koalitionsgespräch: gerade noch rechtzeitig.

Denn daran, daß die Mehrwertsteuer – oder notfalls eine andere Steuer im gleichen Unfang – erhöht werden muß, kann kaum ein Zweifel bestehen. Die Erhöhung wird dem Staat rund elf Milliarden Mark zusätzlich einbringen, von denen fast siebeneinhalb Milliarden dem Bund zustehen. Dank der Mehreinnahme soll die Neuverschuldung des Bundes, die in diesem Jahr knapp 33 Milliarden Mark ausmachen wird, auf knapp unter zwanzig (die offizielle Schätzung liegt noch bei 21,8) Milliarden Mark sinken – was, gemessen an den Jahren bis 1974, noch immer außerordentlich viel ist.

Ein Verzicht auf die Steuererhöhung müßte deshalb durch weitere Ausgabenstreichungen erkauft werden. Da aber selbst die unter großen Qualen durchgesetzten Streichungen vom Spätsommer des vergangenen Jahres den Bonner Finanzplan für 1977 nur um rund 8,6 Milliarden Mark entlastet haben und da für weitere nennenswerte Kürzungen bisher noch kein Mitglied der Regierung oder der Opposition Vorschläge gemacht hat, ist ein Ersatz für die Steuererhöhungen wohl kaum zu erwarten.

Unbegründet sind bisher aber auch alle Hoffnungen, eine freundlicher werdende Konjunktur könnte die Steuererhöhung überflüssig machen. Reichlicher fließende Steuereinnahmen als Folge größerer Umsätze, Einkommen und Gewinne entlasten den Bund in diesem Jahr allenfalls an zwei (nach offizieller Schätzung: 1,4) Milliarden Mark.