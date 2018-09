Hörenswert:

„Dansere“. Kristallklare Klänge vom Klavier, ein vibrierender Baß, glitzerndes Schlagzeug und dumpf klingende Trommeln, und über allen dreien fliegt, so hat es den Anschein, das Saxophon wie ein träumender Bussard seine schönen melancholischen Schleifen – ein Bild, das auch der Titel der Schallplatte nicht verhindern kann. Manchmal wirken die ebenso meditierten wie improvisierten, die gedachten wie gespielten Tonbilder freilich so entrückt, daß man gehörig aufpassen muß beim Verfolgen der musikalischen Realien. (Jan Gabarek, Bobo Stenson, Falle Danielsson, Jon Christensen; ECM 1075, 22 Mark)

Manfred Sack

Richard Wagner: „Die Meistersinger von Nürnberg“. „Bedauerlicherweise ist dieses einmalige Tondokument nicht komplett geblieben“, heißt es in einer Anmerkung im Libretto-Heft – was mögen das für Geheimnisse sein, die sich um diese Aufnahme ranken, einen Mitschnitt von einer der 16 Aufführungen der „Meistersinger“, aus denen die Bayreuther Festspiele 1943, auf dem Höhepunkt des Zweiten Weltkrieges, bestanden? So hörenswert dies Dokument, so zwiespältig ist der Eindruck. Maria Müller und Max Lorenz, Jaro Prohaska und Eugen Fuchs unter Wilhelm Furtwängler: Belcanto und strahlender Schmelz, Pathos und Feuer, gewaltige Stimmkraft und gefährliche Nähe zu operettenhaftem Gehabe, sehr freizügig behandelte Tempi und ein brillantes Orchester; aber auch ein hoher Klirrfaktor, ein dumpfer Instrumentenklang, eine Menge Geräusche – im Bayreuth-Jubiläums-Jahr eine Ausgrabung, die zeigt, wie gut, wie außerordentlich, aber auch wie mäßig es vor dreiunddreißig Jahren sein konnte. (Electrola 1 C 181 – 01 797/801, 60 DM)

Heinz Josef Herbort

Überflüssig:

Elvis Presley: „A. Legendary Proforma, Vol. 2“. Für die Salami-Taktik, nach der RCA ihren umsatzträchtigsten Star nun schon zum zweiten Male als „legendären Interpreten“ vermarktet, bedarf es schon einer gewissen Schamlosigkeit. Denn die unveröffentlichten Film-, Studio- und Live-Aufnahmen, die für dieses Album aus den Archiven ausgegraben wurden, sind nicht nur von der technischen Qualität her unterhalb jedes akzeptablen Niveaus, sondern auch in der Interpretation bedeutungslos und nicht einmal Liebhaberstücke für Sammler. Empfehlenswerter ist da schon die „Elvis Presley Sun Collection“, die kürzlich erschien (RCA 26.21556). Leider enthält diese LP aber auch nicht sämtliche Aufnahmen, die Elvis vor seinem RCA-Vertrag für das „Sun“-Label von Sam Phillips einspielte. Vielleicht wurden die für die fünfzehnte Folge der „Legendary-Proforma“-Serie reserviert? (RCA 26.21666, 22,– DM) Franz Schöler